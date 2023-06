Alexis Mac Allister : "C’est un rêve devenu réalité"

Une page se tourne pour Alexis Mac Allister. Arrivé en 2019 à Brighton, le milieu de terrain argentin aura franchi tous les paliers possibles en faisant même partie de l’aventure de l'Albicéleste lors de la Coupe du Monde 2022. Comme redouté par les Seagulls, ce dernier s’est engagé ce jeudi avec Liverpool pour la somme de 35 millions d’euros. Voici ses premiers mots en tant que nouveau membre des Reds.

"Maintenant il est temps de penser à Liverpool et d’essayer d’être un meilleur joueur et un meilleur être humain chaque jour"

«C’est incroyable. C’est un rêve devenu réalité, c’est incroyable d’être ici et j’ai hâte de commencer. Je voulais être là dès le premier jour de la pré-saison, donc c’est bien que tout soit fait. J’ai hâte de rencontrer mes coéquipiers. Ce fut une année fantastique pour moi, entre la Coupe du monde, ce que nous avons réalisé avec Brighton. Mais maintenant il est temps de penser à Liverpool et d’essayer d’être un meilleur joueur et un meilleur être humain chaque jour. Depuis que j’ai gagné la Coupe du monde, j’ai dit que je voulais gagner plus de trophées et je pense que ce club m’aidera à le faire. C’est le but et quand vous êtes dans un grand club comme celui-ci, vous devez gagner des trophées.»