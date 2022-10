Ajax : Kudus suivi par Tottenham ?

Mohamed Kudus a profité de la vente de Sebastien Haller au Borussia Dortmund pour mener l'équipe de l'Ajax Amsterdam cette saison, et bien qu'elle ait été privée de plusieurs joueurs vedettes comme Ryan Gravenberch, Antony et Lisandro Martinez, il s'est avéré être une force puissante à la pointe de l'attaque. Inévitablement, des équipes se bousculent pour recruter ce jeune talent, qui jouait auparavant pour Nordsjaelland au Danemark.



Tottenham est l'équipe de Premier League qui suivrait de près Kudus, selon une information de Bild. Antonio Conte souhaite investir davantage dans son équipe afin de disposer de plus d'options offensives en attaque. Affaire à suivre...