Chelsea est prêt à miser deux joueurs dans une transaction d'échange pour Rafa Leao, l'AC Milan exigeant 120 millions d'euros pour sa star portugaise. Leao est une révélation à Milan depuis qu'il a quitté Lille pour l'Italie en 2019 pour 35 millions d'euros. La saison dernière, il a inscrit 11 buts et délivré 10 passes décisives lors de la conquête du Scudetto par les Rossoneri, pour la première fois en 11 ans.

Chelsea est prêt à tout pour Raphael Leao

Le contrat de Leao à San Siro court jusqu'au 30 juin 2024, et le directeur technique du club, Paolo Maldini, ne le laissera pas partir facilement. "Je pense que Milan est le meilleur endroit pour que Rafa se développe complètement en tant que joueur, à mon avis", a-t-il récemment déclaré. Leao est évalué à 47 millions d'euros par la presse, mais Milan en demande plus du double - à moins que Chelsea ne soit prêt à inclure quelques joueurs dans l'affaire. "L'intention serait d'inclure des joueurs recherchés", rapporte Tutto Mercato.