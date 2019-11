Abraham, pas qu'un tube de l'été

Un véritable symbole. A 22 ans, Tammy Abraham incarne à merveille la jeunesse triomphante de Chelsea, qui a signé un sixième succès consécutif en Premier League samedi contre Crystal Palace (2-0) et s’empare provisoirement de la troisième place. Un match où Frank Lampard a tout simplement aligné la plus jeune équipe de l’histoire des Blues en championnat, avec une moyenne de 24 ans et 88 jours.

Et c’est Abraham qui a ouvert le score en deuxième période, à la limite du hors-jeu sur une merveille de déviation de Willian (52e), avant d’assister depuis le banc de touche au deuxième but des siens, signé d’un Christian Pulisic qui, après des débuts compliqués, confirme enfin son potentiel et a marqué lors de son troisième match de Premier League d’affilée (79e).

Une véritable éponge Frank Lampard

Un dixième but cette saison qui permet à l’attaquant des Three Lions (3 sélections) de devenir le meilleur réalisateur de l’élite anglaise, à égalité avec Jamie Vardy. "Et je pense qu’il peut encore progresser, s’enthousiasmait son entraîneur Frank Lampard le mois dernier. C’est une éponge. Il écoute, il veut devenir meilleur, améliorer son jeu, marquer plus de buts et aider ses coéquipiers."

L’avènement de celui qui empilait déjà les buts à l’échelon inférieur lors du dernier exercice (25 avec Aston Villa en Championship) a notamment été fatal à Olivier Giroud, désormais troisième attaquant de pointe derrière Abraham et Michy Batshuayi et qui est de nouveau resté scotché sur le banc samedi. N’Golo Kanté, de retour d’une blessure aux adducteurs, a lui disputé toute la rencontre, comme Kurt Zouma.