J'ai eu la chance de tomber dans un très bon club, a-t-il expliqué s'est-il félicité. Avec je pense des valeurs qui me correspondent à peu près. On le voit, quand on va dans un stade très chaud, ils aiment que les joueurs mouillent le maillot. Je ne pense pas avoir énormément de qualités, mais j'essaye toujours de donner le maximum. Et comme je l'ai dit, ça va bien avec ce qui caractérise le Spartak. C'est une adaptation réussie, mais elle a été faite petit à petit aussi. Les blessures ont retardé les choses et j'avais aussi envie de prouver. Mais dans le foot, on le sait, il faut continuer à prouver à chaque match. Ça va tellement vite en haut comme en bas qu'il faut toujours rester vigilant et ne pas se reposer sur ses lauriers. Formé à Arles-Avignon, Samuel Gigot n'a jamais connu la Ligue 1. Ce défenseur central français de 26 ans a emprunté un itinéraire bis qui l'a mené de la Belgique à la Russie, où il brille actuellement sous les couleurs du Spartak Moscou. Dans un entretien accordé à Goal , le colosse a raconté son expérience.

"Si j'ai la chance de jouer un jour en Ligue 1, je n'y serai pas opposé"

Samuel Gigot peut certainement se targuer d'être l'un des seuls joueurs français ayant conquis la Russie, avec l'ex-international français Mathieu Valbuena. Mais sa réussite ne se limite pas au rectangle vert. "Ça a été un bilan dans l’ensemble positif parce que je découvre une nouvelle culture, un nouveau pays et un grand club. J’ai été très bien accueilli. C’est sûr qu’il y a toujours des hauts et des bas, mais jusqu’à présent je suis très content. En plus, la Russie c’est un très beau pays et Moscou, où j’ai la chance d’habiter, est une magnifique ville". Ne cachant pas son ambition de jouer la Ligue des champions, le défenseur central au CV très intéressant a fait passer un autre message. "Si j’ai la possibilité de connaitre la Ligue 1, oui pourquoi pas. C’est normal quand vous êtes Français. J’ai toujours bougé à l’étranger, donc si j’ai la chance un jour, je n’y serai pas opposé".

Avis aux clubs de l'élite intéressés, donc. D'autant que Samuel Gigot ne se fixe pas de limite. Y compris celle d'intégrer les Bleus un jour ? "L’équipe de France c’est le summum pour un joueur. Il faut être réaliste aussi ; il y a des joueurs qui sont en place et qui jouent dans les meilleurs clubs européens, a-t-il rétorqué avec humilité. Quand vous n’êtes pas dans ces clubs-là, vous ne pouvez pas postuler à la sélection. Il y a une hiérarchie en place et il faut prouver sur le terrain qu’on mérite d’y être. Les meilleurs y seront, c’est la logique. Il faut simplement travailler et essayer d’atteindre les meilleurs clubs, comme eux le font...". Le message est passé.