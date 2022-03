Guerre en Ukraine : Krasnodar suspend les contrats de Cabella et d'autres joueurs étrangers

«Краснодар» приостановил контракты с несколькими игроками. Футболисты будут тренироваться самостоятельно.



Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le football russe est impacté de façon considérable. Bien sûr, les illustrations les plus notables sont l'exclusion de la Russie de la Coupe du monde 2022 - même si la Fédération a annoncé qu'elle allait saisir le TAS afin d'être réintégrée - et également celles des clubs russes des compétitions européennes. La formation de Krasnodar, 6ème du championnat, a également été touchée.L’ancien élément de l'OM évolue à Krasnodar depuis l’été 2019. Wanderson, Kaio, Erik Botheim, Jhon Cordoba, Viktor Claesson, Junior Alonso et Cristian Ramirez sont les autres éléments concernés et doivent, comme Cabella, s'entraîner seuls pour le moment.. Titularisé à 16 reprises depuis l'entame de l'exercice 2021-2022, il a inscrit 4 buts et délivré 6 passes décisives. La Première ligue russe continue de se jouer, même si l'UEFA et la FIFA ont décidé lundi d'exclure toutes les équipes russes de leurs compétitions jusqu'à nouvel ordre. Comme conséquence, notamment, le Spartak Moscou ne pourra pas jouer son huitième de finale de Ligue Europa face à Leipzig.