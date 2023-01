Si plusieurs rencontres ont eu lieu cette nuit à l'Open d'Australie, il y avait d'autres beaux duels à suivre ce vendredi. En premier lieu, Hubert Hurkacz et Denis Shapovalov se sont offerts un beau combat de 3h40. Le Polonais avait d'abord pris les devants, profitant des errances récurrentes du Canadien de 23 ans. Après 1h44 de jeu, c'est bien le 11ème joueur mondial qui menait par deux manches à rien. Ensuite, il a un peu perdu pied. Comme souvent en Grand Chelem, Hubert Hurkacz a vu son adversaire revenir à deux manches partout après deux sets bien maîtrisés. Mais l'effort physique et mental a été trop important pour le 22ème joueur mondial qui a plié dans la dernière manche afin de s'incliner (7-6, 6-4, 1-6, 4-6, 6-3).

Dans le même temps, Karen Khachanov et Frances Tiafoe s'affrontaient dans un match épique. Les deux demi-finalistes du dernier US Open ont tous les deux cognés comme on s'y attendait. Le Russe a frappé le premier. D'entrée de jeu, il a breaké l'Américain et n'a jamais perdu cet avantage afin de remporter la première manche 6-4. Toujours pas réglé, Frances Tiafoe a laissé échapper la deuxième manche et a offert un avantage considérable à son adversaire. S'il a réussi à prendre le troisième set, l'Américain a lutté face à un Karen Khachanov des grands jours. La dernière manche du match s'est réglée au tie break alors que l'Américain menait 6-1 et s'imaginait déjà dans un cinquième set. Finalement, Karen Khachanov l'a retourné et a validé son ticket pour les huitièmes de finale où il affrontera Yoshito Nishioka.

Si l'on imaginait que Daniil Medvedev rejoindrait Hubert Hurkacz en huitièmes de finale, on était bien loin du compte. En effet, c'est l'Américain qui s'est imposé et sans perdre le moindre set. Une victoire 7-6, 6-4, 7-6 face à un ex numéro un mondial pas assez solide dans les moments chauds. Il a été breaké le premier dans les trois manches, étant constamment contraint de devoir s'employer pour revenir ce qui lui a porté préjudice.