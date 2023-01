C'est un nouveau monde qui s'ouvre à elle. Nombreuses sont les finalistes d'un Grand Chelem, moins celles qui ont remporté un titre en majeur. Et encore moins celles qui en ont gagné plus d'un... C'est à tout cela, peut-être, que pensera plus tard Aryna Sabalenka (5e mondiale), victorieuse de l'Open d'Australie ce samedi midi, après un combat de plus de deux heures face à Elena Rybakina, déjà détentrice d'un titre du GC, Wimbledon 2022. En trois sets (4-6, 6-3, 6-4), la Biélorusse de 24 ans a donc inscrit son nom au palmarès de Melbourne, pour la première fois de sa vie. Son autre vie.

Une partie féroce pour le titre, remportée par Sabalenka

Le match aura, avant cela, été engagé, féroce, entre deux joueuses réputées pour leur puissance, leur service, et leur impact physique en coup droit. Si la première manche aura été celle de la Kazakhe Elena Rybakina, audacieuse et offensive, Sabalenka aura su renverser le cours de la partie pour s'offrir son premier Grand Chelem. Solide, au-dessus physiquement, elle a petit à petit pris le meilleur sur Rybakina dans le 2e set, entre coups droits gagnants et scories, avant de lâcher les chevaux dans la dernière manche. Pour, au bout du bout de l'effort et du combat, sur sa 4e balle de match, enfin s'étendre de tout son long sur le cours de la Rod Laver Arena de Melbourne. Le début d'une nouvelle vie pour Sabalenka, allongée jusqu'au 7e ciel en Australie.