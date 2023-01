Open d'Australie : Victoria Azarenka éteint Jessica Pegula et file en demi-finale !

Quel succès de Victoria Azarenka ce mardi lors des quarts de finale de l'Open d'Australie ! Opposée à l'Américaine et numéro 3 mondiale Jessica Pegula, la tête de série n°24 Victoria Azarenka s'est imposée en deux sets (6-4, 6-1). Elle rejoint donc la Kazakhe, Elena Rybakina, en demi-finale de l'Open d'Australie. Déjà victorieuse deux fois de l'Open d'Australie, Azarenka peut continuer d'espérer un troisième succès dans le premier Grand Chelem de la saison, surtout si elle maintient ce fabuleux niveau de jeu.

Azarenka intouchable

10 après sa dernière demi-finale à Melbourne, Azarenka retrouve le dernier carré et elle pouvait avoir un immense sourire ce mardi après avoir remporté son match. Revenue de très loin, la Biélorusse a frappé fort pour éliminer la numéro 3 mondiale qui échoue pour la 5e fois de sa carrière à se qualifier pour le dernier carré. Il n'y a désormais plus aucune membre du podium mondial dans cet Open d'Australie puisque la numéro 1 mondiale Iga Swiatek avait été éliminée en 8e de finale, tandis que sa dauphine Ons Jabeur avait pris la porte dès le 2e tour. Très solide au service, Azarenka a aussi été à l'initiative dans les échanges et cela lui a notamment permis de prendre un départ canon dans ce match avant de vivre un deuxième set à sens unique, avec seulement un petit jeu inscrit par Pegula en à peine 32 minutes pour cette deuxième manche.

Après deux échecs consécutifs en quarts de finale à l'Open d'Australie mais aussi ceux subis à Roland Garros et l'US Open l'an dernier, Pegula ne verra pas les demi-finales, elle qui restait pourtant sur deux succès face à Azarenka en 2021 et 2022. Victorieuse en 2012 et 2013, Azarenka va-t-elle accrocher une troisième fois l'Open d'Australie dix ans après son dernier sacre ? Elle en est plus proche que jamais.