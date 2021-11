Open d’Australie : Vaccination obligatoire pour pouvoir jouer

Les joueurs s’y attendaient, c’est désormais officiel. S’ils veulent disputer l’Open d’Australie en janvier, ils devront être vaccinés. Comme l’avaient déjà fait savoir plusieurs représentants politiques ces dernières semaines, dans un pays qui a adopté depuis des mois une stratégie « zéro covid » (1922 décès au total et 70,8% de vaccination à ce jour), le directeur du premier tournoi du Grand Chelem de l’année Craig Tiley a confirmé qu’il faudrait avoir reçu ses deux doses pour avoir accès aux installations.

« Il y a beaucoup de spéculations sur la vaccination et juste pour être très clair, lorsque le premier ministre (de l'État de Victoria, ndlr) a annoncé que tout le monde sur place devra être vacciné, nous l'avons clairement indiqué aux joueurs », a -t-il déclaré aux journalistes. Craig Tiley a bien été sûr été interrogé sur le cas Novak Djokovic, qui ne veut pas dire s’il est vacciné (tout laisse à penser que non) et qui pourrait donc manquer le Majeur où il a le plus brillé depuis le début de sa carrière (neuf victoires). « Novak a déclaré qu'il considérait cela comme une affaire privée pour lui. Nous adorerions voir Novak ici, il sait qu'il devra être vacciné pour jouer ici. » Les choses sont donc claires.

La vaccination grimpe chez les joueurs

Craig Tiley a précisé que depuis six semaines, le taux de vaccination chez les joueurs était passé de 50 à 80%. Il devrait donc y avoir moins de forfaits que ce qu'on pouvait redouter au début de l'automne. « La date limite d’inscription pour le tournoi est la première quinzaine de décembre. Donc au cours des deux prochaines semaines, vous aurez une très bonne indication de là où nous en sommes », a conclu Tiley, qui a précisé que Serena Williams sera bel et bien de la partie.

Rafael Nadal, complètement vacciné, le sera aussi. Le directeur du tournoi a par ailleurs annoncé qu'il n'y aurait pas de jauges pour les spectateurs, et que les demi-finales dames auraient désormais lieu en night-session le jeudi, et les demi-finales hommes le vendredi, une en journée, une en soirée.