Open d'Australie : Un prize money record est attendu

L'année 2020 s'annonce visiblement comme étant celle de tous les records. Dans la nuit de lundi à mardi, le Twitter officiel de l'Open d'Australie, à savoir le premier Grand Chelem de l'année qui se tiendra du 20 janvier au 2 février prochains, a officialisé son prize money de cette édition 2020 qui s'annonce. Celui-ci va ainsi battre tous les records puisqu'il s'élève à 71 millions de dollars. Soit une hausse de 13,6% par rapport à celui de l'édition 2019.

« Depuis 2007, nous avons plus que triplé le prize money »

Dans un communiqué de presse, le directeur du tournoi, Graig Tiley, a ainsi expliqué : « Nous nous engageons depuis longtemps à augmenter les rémunérations pour toucher encore plus de joueurs. Depuis 2007, nous avons plus que triplé le prize money qui est passé de 20 millions de dollars à 71 millions de dollars. Cette année, comme nous le faisons chaque année, nous avons travaillé pour augmenter les dotations sur tous les tours, notamment pour les joueurs au début du tournoi en simple et en double. »

Une augmentation de 20% après une défaite au premier tour

Le joueur qui s'inclinera au premier tour des qualifications, repartira tout de même avec une somme de 20 000$, soit une hausse de 33,3%, alors que, soit 20% de plus que l'an dernier. Enfin, le vainqueur, homme et femme, empochera la même somme, qui s'élève à 4,12 millions de dollars.