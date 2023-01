Tommy Paul sera donc au rendez-vous du dernier carré de l'Open d'Australie et il pouvait avoir un grand sourire au moment de célébrer sa qualification ce mercredi. Car l'Américain était opposé à son compatriote Ben Shelton pour un quart de finale totalement inédit à Melbourne. Entre Paul, 35e mondial au classement ATP, et Shelton, situé au 89e rang, le match était très indécis mais c'est finalement le mieux classé qui l'a emporté pour se qualifier pour sa toute première demi-finale de Grand Chelem dans sa carrière. Après 3 heures et 6 minutes de match, Tommy Paul l'a emporté en quatre sets (6-7, 3-6, 7-5, 4-6) et il poursuit sa route dans ce Grand Chelem australien.

Tandis qu'il avait remporté les deux premiers sets, Paul a réussi à se faire peur en laissant filer la troisième manche face à un Shelton qui a décidé d'y croire jusqu'au bout. Mais le 35e mondial s'est ressaisi et a finalement empoché le dernier set afin de valider son billet pour la demi-finale. Un stade du tournoi où il retrouvera soit Novak Djokovic, 6e mondial, soit Andrey Rublev, 5e, pour ce qui s'annonce comme un immense défi. Mais au vu du beau tournoi de l'Américain, une surprise n'est pas à écarter et Tommy Paul se battra comme un lion lors de son prochain match.

De son côté, Ben Shelton va faire un joli bond au classement ATP lundi après ce beau parcours à Melbourne et l'autre Américain de ce quart de finale n'a rien à se reprocher, lui qui aura tenté d'accrocher Paul jusqu'au bout de la rencontre. Il pourra se targuer d'avoir notamment sorti Alexei Popyrin lors du 3e tour et nulle doute que cette expérience lui sera bénéfique pour la suite.