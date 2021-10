Open d’Australie : Pour jouer, il faudra être vacciné

Djokovic peut-il renoncer à la quête d'un 21eme Majeur ?

Selon l’Agence de presse AP, 35% des joueurs de tennis et 40% des joueuses ne sont pas encore complètement vaccinés contre le coronavirus. Autant dire que ces chiffres n’augmentent pas d’ici janvier, les tableaux de l’Open d’Australie risquent d’être vidés de quelques cadors et ouverts à des joueurs au classement très bas. En effet, alors que les dirigeants du tournoi se donnent encore deux semaines pour dévoiler le protocole lié à la crise sanitaire, le gouvernement australien ne souhaite quant à lui pas tergiverser. «», a fait savoir le ministre de l’Immigration Alex Hawke au micro d’ABC. Même son de cloche pour son collègue de la Santé, Greg Hunt, qui s’est exprimé en conférence de presse : « Cela s’applique à tout le monde, sans crainte ni faveur. Peu importe que vous soyez n°1 mondial ou autre. »Et alors qu'un sénateur a rappelé que Novak Djokovic a déjà eu le covid (en juin 2020, pendant le désormais fameux Adria Tour qu'il a organisé, et qui s'est transformé en cluster), le président de l'Association médicale de l'Etat de Victoria (où se situe Melbourne, ville confinée pendant plus de 200 jours en six fois) a fait savoir que l'immunité due au vaccin était meilleure que l'immunité due au fait d'avoir eu le virus. Le n°1 mondial Novak Djokovic, qui avait déclaré lundi qu’il ne savait pas s’il irait en Australie et qu’il ne souhaitait pas dire s’il était vacciné ou pas (on peut supposer que non), se retrouve donc au pied du mur.Mais il serait étonnant que le numéro un mondial soit le seul absent de marque, car d'autres cadors vont peut-être également refuser l'obligation vaccinale.