Open d'Australie : Novak Djokovic inquiète au sujet de sa blessure

Novak Djokovic en pleine inquiétude. Ainsi, même si l'ancien numéro 1 mondial a validé son billet pour le troisième tour de l'Open d'Australie ce jeudi avec un succès face au Français Enzo Couacaud (6-1, 6-7, 6-2, 6-0), il a inquiété au sujet de sa blessure à la cuisse gauche. Touché la semaine dernière lors d'un entraînement avec Daniil Medvedev, le Serbe avait été obligé de se faire strapper et il avait donc suscité l'inquiétude avant son entrée en lice dans le Grand Chelem australien. Si son premier tour s'est déroulé sans encombre, il a eu un tout petit peu plus de mal ce jeudi avec le jeune Français ayant réussi à empocher la seconde manche. Bien que le "Djoker" ait accéléré dans les deux derniers sets, passant même une bulle à Couacaud dans la dernière manche, il est sorti de la Rod Laver Arena inquiet.

Gêné par une douleur à l'ischio-jambier gauche, Djokovic a assuré ne pas être totalement serein pour la suite du tournoi, où il vise une dixième couronne. "Les bons débuts dans le troisième et quatrième sets ont aidé. Pour être honnête, ce n’est pas bon du tout. Je le prends au jour le jour. La sensation était meilleure au match précédent que pour celui-là. C’est tout ce que je peux dire. C’est entre les mains de Dieu pour m’aider, du physio et de mon équipe. On prend les choses jour après jour. J’espère pouvoir récupérer et être prêt pour la prochaine rencontre", a confié le Serbe sur les antennes d'Eurosport après son succès face à Couacaud. Il va donc falloir suivre l'état de santé du nonuple vainqueur de l'Open d'Australie avec attention...