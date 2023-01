Open d'Australie : Novak Djokovic fait exploser le local Alex De Minaur et se qualifie aisément pour les quarts !

Novak Djokovic est plus que jamais le grand favori pour remporter l'Open d'Australie 2023 et ainsi s'offrir un dixième titre à Melbourne mais surtout un 22e sacre en Grand Chelem. Car ce lundi, l'ancien numéro 1 mondial a fait exploser le local Alex De Minaur lors d'un 8e de finale qu'il a maitrisé de A à Z. Victorieux en trois sets très secs avec un score de 6-2, 6-1, 6-2, le Serbe n'a montré aucun signe d'inquiétude durant la rencontre et il a validé avec aisance son billet pour les quarts de finale. La tête de série n°4 du tournoi n'a concédé aucune balle de break tout au long de ce match et il a mis au supplice De Minaur. Le natif de Sydney, pourtant encouragé par ses supporters, n'a rien pu faire face à la machine serbe, en totale démonstration sur la Rod Laver Arena.

Un festival

Avec seulement cinq jeux concédés, le "Djoker" a sûrement joué son meilleur match depuis le début de cette quinzaine australienne et il s'est donc qualifié pour un 13e quart de finale à Melbourne. Avec de nombreuses têtes de série tombées au fur et à mesure de la première semaine, Djokovic est plus que jamais en pole position pour remporter son dixième Open d'Australie, lui qui va affronter le Russe Andrey Rublev en quart de finale. Ce dernier est sorti vainqueur d'un thriller face au Danois Holger Rune, avec un succès en cinq sets pour le 6e mondial, qui affrontera donc celui qui le devance au classement ATP. Vainqueur du Masters en fin de saison et victorieux à Adélaïde début janvier, Djokovic semble inarrêtable et il va être très difficile pour Rublev de trouver des solutions face à une telle machine.

De Minaur n'aura pas démérité dans cette rencontre mais il est aujourd'hui tombé sur un Serbe qui était dans les cieux au niveau tennistique. Après avoir notamment sorti Adrian Mannarino et Benjamin Bonzi, De Minaur voit son parcours à "domicile" prendre fin et il quitte l'Open d'Australie avec une défaite dont il devra rapidement se remettre. De son côté, Djokovic se rapproche plus que jamais du record de Rafael Nadal en nombre de titres du Grand Chelem, avec 22 pour le Majorquin et 21 pour le Serbe. D'ici dimanche, le nonuple vainqueur de l'Open d'Australie pourrait bien revenir sur son éternel rival.