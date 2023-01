Open d'Australie : Nadal out, Gasquet éliminé, Swiatek poursuit, les résultats de la nuit

L'Open d'Australie a entamé sa troisième journée ce mercredi et un coup de tonnerre a eu lieu du côté de Melbourne avec l'élimination de Rafael Nadal lors du deuxième tour. Ainsi, le tenant du titre a été éliminé face à l'Américain Mackenzie McDonald (6-4, 6-4, 7-5) et il a terminé le match en étant blessé à la jambe gauche. Détruit mentalement, comme il l'a confié après sa rencontre, Nadal n'ira pas gagner un 23e titre du Grand Chelem et il vient de perdre sa couronne à Melbourne. Face à un McDonald très bon aujourd'hui, le Taureau de Manacor n'a rien pu faire et il quitte prématurément le tournoi. Même chose pour Richard Gasquet, éliminé au terme du premier tour et de son duel franco-français face à Ugo Humbert. Le Messin, très offensif, est venu à bout de Gasquet en trois sets (6-3, 6-4, 6-3). Le récent vainqueur à Auckland prend déjà la porte et il va vite devoir rebondir. Toujours chez les hommes, le Français Laurent Lokoli a également été éliminé au terme du premier tour après une défaite en cinq sets face à l'Américain Michael Mmoh (4-6, 2-6, 7-6 [7], 6-4, 6-2).

Concernant le deuxième tour chez les hommes, Félix Auger-Aliassime a résisté au Slovaque Alex Molcan, malgré la perte des deux premiers sets (3-6, 3-6, 6-3, 6-2, 6-2). Le Canadien, tête de série numéro 6, sera bien au rendez-vous du troisième tour. Même chose pour Frances Tiafoe, vainqueur de Juncheng Shang (6-4, 6-4, 6-1).

Swiatek au 3e tour, Burel éliminée

Chez les femmes, Iga Swiatek, tête de série numéro 1, a poursuivi sa route vers le 3e tour après un succès sans trembler face à la Colombienne Camila Osorio (6-2, 6-3). La Polonaise a joué un match très sérieux et peut donc toujours rêver d'un premier sacre à Melbourne. Jessica Pegula, tête de série numéro 3, a également gagné avec un succès face à Aliaksandra Sasnovich (6-2, 7-6 (5)). Même constat pour Maria Sakkari. La Grecque, tête de série numéro 6 du tournoi, l'a emporté face à la qualifiée Diana Shnaider (3-6, 7-5, 6-3). En revanche, la Française Clara Burel, issue des qualifications, s'est inclinée en deux sets (6-4, 6-1) face à la Tchèque Barbora Krejcikova au deuxième tour de l'Open d'Australie. Elle n'ira donc pas plus loin et vient remplir le tableau des Français éliminés dans cet Open d'Australie 2023...