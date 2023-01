Open d'Australie : Nadal et Swiatek têtes de série n°1, Garcia seule Française parmi les têtes de série

Ce mercredi matin, les têtes de série pour l'Open d'Australie ont été dévoilées chez les hommes et les femmes et Rafael Nadal en a notamment profité. Ainsi, l'Espagnol, tenant du titre à Melbourne, profite du forfait de son compatriote Carlos Alcaraz pour récupérer le statut de tête de série n°1 chez les hommes. Tandis qu'Alcaraz ne peut participer à ce premier Grand Chelem de l'année pour cause de blessure, Nadal sera donc tête de série n°1 et cela est une belle nouvelle pour lui. Novak Djokovic, de retour à Melbourne un an après avoir été expulsé du territoire australien, sera tête de série n°4 derrière Nadal, le Norvégien Casper Ruud et le Grec Stefanos Tsitsipas. Le Serbe espère bien pouvoir gagner son dixième titre à l'Open d'Australie et ainsi égaler le record de Grand Chelem remportés. Il est actuellement détenu par Nadal avec 22 sacres, tandis que le "Djoker" en compte 21.

Garcia seule française tête de série

Du côté des femmes, Iga Swiatek est bien évidemment tête de série n°1. La Polonaise écrase le classement WTA avec près de 6000 points d'avance sur Ons Jabeur et elle aura donc le statut de tête de série n°1, elle qui veut remporter un premier Open d'Australie et son quatrième titre du Grand Chelem. Derrière, Jabeur, finaliste à Wimbledon et l'US Open, sera donc tête de série n°2, alors que Jessica Pegula sera en troisième position et que Caroline Garcia sera la tête de série n°4. La Française est d'ailleurs la seule tricolore tête de série dans cet Open d'Australie 2023. Découvrez toutes les têtes de série ci-dessous, avant un coup d'envoi du tournoi le 16 janvier prochain.

Les têtes de série hommes

1. Nadal (ESP), 2. Ruud (NOR), 3. Tsitsipas (GRE), 4. Djokovic (SRB), 5. Rublev (RUS), 6. Auger-Aliassime (CAN), 7. Medvedev (RUS), 8. Fritz (USA), 9. Rune (DAN), 10. Hurkacz (POL), 11. Norrie (GBR), 12. Zverev (ALL), 13. Berrettini (ITA), 14. Carreno Busta (ESP), 15. Sinner (ITA), 16. Tiafoe (USA), 17. Cilic (CRO), 18. Musetti (ITA), 19. Khachanov (RUS), 20. Kyrgios (AUS), 21. Shapovalov (CAN), 22. Coric (CRO), 23. De Minaur (AUS) 24. Schwartzman (ARG), 25. Bautista Agut (ESP), 26. Evans (GBR), 27. Kecmanovic (SRB), 28. Dimitrov (BUL), 29. Cerundolo (ARG), 30. Korda (USA), 31. Davidovich Fokina (ESP), 32. Nishioka (JAP).

Les têtes de série femmes

1. Swiatek (POL), 2. Jabeur (TUN), 3. Pegula (USA), 4. Garcia, 5. Sabalenka (BLR), 6. Sakkari (GRE), 7. Gauff (USA), 8. Kasatkina (RUS), 9. Kudermetova (RUS), 10. Keys (USA), 11. Badosa (ESP), 12. Bencic (SUI), 13. Collins (USA), 14. Haddad Maia (BRE), 15. Kvitova (RTC), 16. Kontaveit (EST), 17. Ostapenko (LET), 18. Samsonova (RUS), 19. Alexandrova (RUS), 20. Krejcikova (RTC), 21. Trevisan (ITA), 22. Rybakina (KAZ), 23. Zhang Shuai (CHN), 24. Azarenka (BLR), 25. Bouzkova (RTC), 26. Mertens (BEL), 27. Begu (ROU), 28 Anisimova (USA), 29. Zheng Qinwen (CHN), 30. Pliskova (CZE), 31. Kanepi (EST), 32. Teichmann (SUI).