Open d'Australie : Les spectateurs vont revenir

Les spectateurs vont de nouveau réinvestir les tribunes de Melbourne Park. Ce mardi, l'état de Victoria a annoncé dans un communiqué que le confinement de cinq jours ordonné vendredi dernier à 23h59 prendrait fin de la même façon ce mercredi à 23h59. « L'état de Victoria lèvera le confinement à minuit demain soir (mercredi soir), avec des foules de retour à l'Open d'Australie, à moins que les cas positifs n'augmentent mercredi matin. Les ministres se sont réunis ce soir (mardi) pour finaliser le plan », a expliqué le gouverneur de l'état australien, confirmant ainsi au passage que le tournoi, plongé momentanément dans un huis clos bien triste de nouveau, allait voir revenir les spectateurs, et se disputer devant du public jusqu'à son terme. A condition qu'un nouveau cas de Covid-19 ne soit pas déclaré.

Un aucun cas de Covid-19 et le public sera de nouveau confiné

Le communiqué est en effet très clair à ce sujet. Et s'il est bien prévu que les fans retrouvent les tribunes, ils les déserteront de nouveau au moindre cas détecté d'ici là. La jauge, elle, ne changera pas. Elle demeurera de 30 000 spectateurs par jour. Des spectateurs qui devraient faire leur retour jeudi à l'occasion des demi-finales du tableau féminin, avec notamment au programme la revanche de la finale de l'US Open 2019 remportée par la Japonaise entre Naomi Osaka et Serena Williams. La locale Ashleigh Barty, numéro 1 mondiale, pourrait elle aussi être de la partie et vivre en live le retour du public. Vendredi dernier, les spectateurs avaient été invités à quitter les gradins de la Rod Laver Arena à pile 23h59 alors que le match entre Novak Djokovic et Taylor Fritz n'était même pas terminé. Certaines personnes s'étaient d'ailleurs montré plutôt réfractaires à l'idée de sortir du court. Cette fois, ils seront là pour le début du programme.