Open d’Australie : Les joueurs devront se tenir à carreau !

De l'amende à l'expulsion

En octobre dernier, le tennisman américain Sam Querrey, tout juste testé positif au coronavirus en marge du tournoi de St-Pétersbourg, avait fui la Russie en prenant un jet privé direction Londres, par peur de devoir respecter une quarantaine de deux semaines à l’hôpital, loin de ses proches. Condamné par l’ATP à une amende de 20 00 euros avec sursis (qui sera levée s'il respecte le protocole sanitaire durant les six premiers mois de la saison 2021), Querrey a intérêt à ne pas en faire de même à l’occasion des tournois australiens de début de saison.« Vous vous exposez à une amende allant jusqu’à 20 000 dollars australiens (12 637 euros, ndlr) de la part du circuit, et à des sanctions criminelles en Australie si vous partez sans la permission d’un officier assermenté du gouvernement de Victoria. Toute violation peut aussi résulter d’une ou plusieurs des sanctions suivantes :Toute violation commise par votre équipe sera considérée comme votre propre violation », ont écrit les organisateurs dans un communiqué. Voilà de quoi inciter les joueurs et les joueuses à se montrer très prudents du côté de Melbourne, où nombre d’entre eux vont arriver la semaine prochaine afin d’y respecter la quarantaine obligatoire de deux semaines afin le début des tournois à Melbourne ("Murray River Open" et "Great Ocean Road Open" la semaine du 31 janvier, ATP Cup à partir du 1er février, Open d'Australie à partir du 8 février pour les hommes, et deux tournois WTA 500 la semaine du 31 janvier, l'Open d'Australie à partir du 8 février, un tournoi WTA 250 la semaine du 13 février et un tournoi WTA 500 la semaine du 22 février - dans une ville australienne à déterminer - pour les femmes).