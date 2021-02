Open d'Australie : Le programme de mercredi

OPEN D'AUSTRALIE / MERCREDI 10 FÉVRIER 2021

A partir de 1h00 (heure française)

Rod Laver Arena

Andreescu (CAN, n°8) - Hsieh (TPE)

Pas avant 3h00

Stojanovic (SER) - S.Williams (USA, n°10)

Djokovic (SER, n°1) - Tiafoe (USA)

Pas avant 9h00

Garcia (FRA) - Osaka (JAP, n°3)

Cressy (FRA) - A.Zverev (ALL, n°6)



Margaret Court Arena

Sabalenka (BIE, n°7) - Kasatkina (RUS)

Cirstea (ROU) - Kvitova (RTC, n°9)

Thiem (AUT, n°3) - Koepfer (ALL)

Pas avant 9h00

Tomljanovic (AUS) - Halep (ROU, n°2)

Dimitrov (BUL, n°18) - Bolt (AUS)



John Cain Arena

A partir de 2h00

Wawrinka (SUI, n°17) - Fucsovics (HON)

V.Williams (USA) - Errani (ITA)

Swiatek (POL, n°15) - Giorgi (ITA)

Pas avant 9h00

Kyrgios (AUS) - Humbert (FRA, n°29)



1573 Arena

Vondrousova (RTC) - Marino (CAN)

Müller (FRA) - Schwartzman (ARG, n°8)

Muguruza (ESP, n°14) - Samsonova (RUS)

Opelka (USA) - Fritz (USA)



Court 3

Potapova (RUS) - Babos (BUL)

Duckworth (AUS) - Auger-Aliassime (CAN, n°20)

Pas avant 4h00

Jabeur (TUN, n°27) - Schmiedlova (SLQ)

Pas avant 6h00

Shapovalov (CAN, n°11) - Tomic (AUS)



Court 7

A partir de 2h00

Moutet (FRA) - Raonic (CAN, n°14)

Kudermetova (RUS, n°32) - Gracheva (RUS)

Pas avant 6h30

Vesely (RTC) - Carreno Busta (ESP, n°15)



Court 8

Cornet (FRA) - Li (USA)

Diyas (KAZ) - Pera (USA)

Bublik (KAZ) - Lajovic (SER, n°23)

Pas avant 6h30

Mannarino (FRA, n°32) - Kecmanovic (SER)



Court 13

Ruusuvuori (FIN) - Martinez Portero (ESP)



Court 17

Gerasimov (BIE) - Karatsev (RUS)

Ferro (FRA) - Rybakina (KAZ, n°17)