Open d'Australie : Le jeune Français Harold Mayot triomphe !

Mayot succède à Blancaneaux

Jimenez Kasintseva sacrée à 14 ans

Mardi, Harold Mayot fêtera ses 18 ans. Le jeune Messin ne pouvait pas rêver meilleur cadeau pour sa majorité qu’une victoire à l’Open d’Australie juniors. Mission accomplie ! Tête de série n°1 du tournoi, le Français a soulevé le trophée ce samedi sur la Rod Laver Arena de Melbourne, au terme d’une finale maîtrisée contre un autre tricolore, Arthur Cazaux, tête de série n°5, qui lui, fêtera ses 18 ans en aoûtIl a breaké à 2-2 pour remporter le premier set, et à 1-1, 3-1 et 5-1 pour gagner le deuxième, sans avoir la moindre balle de break à défendre.Il succède à des joueurs comme Ken Rosewall (1950), Stefan Edberg (1983), Andy Roddick (2000), Nick Kyrgios (2013) ou encore Alexander Zverev (2014), et devient le premier Français à remporter un tournoi du Grand Chelem chez les juniors depuis Geoffrey Blancaneaux (actuellement 317eme mondial) à Roland-Garros en 2016. Reste désormais à voir quelle trajectoire le jeune Messin va prendre. Il a assuré après le match ne pas vouloir brûler les étapes, quitte à aller jouer des tournois Futures (la D3 du tennis) s’il estimait qu’il n’avait pas encore le niveau pour aller plus haut. Patience…Chez les filles, le titre est revenu à la jeune Andorrane Victoria Jimenez Kasintseva, qui fêtera ses 15 ans en août, et qui s’est défaite de la Polonaise de 17 ans Weronika Baszak : 5-7, 6-2, 6-2. Une seule Française avait atteint les huitièmes de finale, Aubane Droguet (17 ans).