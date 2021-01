Open d'Australie : La quarantaine est un véritable cauchemar pour Londero

L’Open d’Australie n’a pas encore commencé qu’il étouffe déjà les joueurs et joueuses qui y participeront. En raison de la situation sanitaire, chaque participant doit respecter une période d’isolement de deux semaines imposée par le gouvernement australien. Forcément, cette quatorzaine a du mal à passer chez certains qui, au bout d’une semaine, tournent déjà en rond dans leur chambre d’hôtel. C’est le cas de Juan Ignacio Londero. L’Argentin, qui s’apprête à disputer son deuxième Open d’Australie, vit très mal cet épisode qu’il décrit pour Olé comme l’une de ses pires expériences jamais vécues. Arrivé en Australie le 15 janvier, le joueur classé 81eme à l’ATP a eu la malchance de se trouver dans un avion dans lequel voyageaient également deux personnes testées positives au coronavirus. Ainsi, Londero, comme tous les joueurs et toutes les joueuses ayant pris place dans l'appareil qui a accueilli un ou plusieurs individus positifs, doit respecter une quarantaine beaucoup plus stricte.

Londero n’en peut plus

L’Argentin ne peut pas sortir de sa chambre et, après une semaine d’isolement, il est au bout du rouleau. « Vous devez rester quatorze jours enfermé sans fenêtres, vous ne pouvez pas prendre l'air à l'extérieur. C'est fou, et ils sont aussi très stricts dans leur traitement, s’est-il insurgé dans les colonnes du média argentin. Ils nous mettent à l'épreuve tous les jours. Ils vous laissent le petit déjeuner à la porte, comme le déjeuner et le dîner. Ils vous traitent comme si vous aviez un peu la lèpre. » Une situation d’autant plus frustrante que Londero n’est pas positif au virus. « C'est un sentiment affreux après avoir donné cinq tests négatifs », ajoute-il. Heureusement, le joueur dispose dans sa chambre du matériel nécessaire pour s’entretenir (vélo, poids, etc.) mais le temps est long et cette période qui met le mental à rude épreuve pourrait certainement avoir un impact, et non en bien, chez certains pendant le tournoi.