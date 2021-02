Open d’Australie : Kyrgios et Kokkinakis ont démarré fort leur match de double

Kyrgios et Kokkinakis ont pris tout leur temps

Si, séparément, Nick Kyrgios et Thanasi Kokkinakis sont deux personnages hauts en couleur sur le circuit ATP, imaginez ce que ce duo est capable de faire lorsqu’ils sont ensemble... Engagés dans le tableau de double messieurs de l’Open d’Australie, les deux Australiens ont fait parler d’eux dès leur entrée en lice. Opposés à la paire composée du Sud-Africain Lloyd Harris et de l’Autrichien Julian Knowle ce samedi à Melbourne Park, Kyrgios et Kokkinakis ont réalisé la performance de prendre un avertissement de la part de l’arbitre de chaise... avant même d’avoir disputé le premier point de la rencontre ! Ce qui a, en plus, titillé Nick Kyrgios qui n’a pas hésité à échanger avec cette dernière. En effet, entre la fin de l’échauffement et le début du match, un compte-à-rebours s’enclenche et les joueurs doivent être en place avant son expiration... ce que la paire australienne n’a pas respecté. Tranquillement assis sur leur banc en bord de court, Nick Kyrgios et Thanasi Kokkinakis continuaient à échanger alors que leurs adversaires étaient en place pour démarrer le match.C’est alors que l’arbitre de chaise leur a adressé un avertissement pour dépassement de temps, au grand dam de Nick Kyrgios. « Mais nous attendions que vous disiez : ‘Time’, a alors déclaré ce dernier. Vous ne pouvez donc pas nous donner un avertissement ? Vous pouvez juste nous demander si nous sommes prêts ou... ? » Thanasi Kokkinakis, pour sa part, s’est étonné de cet avertissement pour dépassement de temps. Une péripétie qui n’a pas empêché les Australiens de s’imposer en deux manches (6-2, 6-4). En conférence de presse d’après-match, les deux joueurs sont revenus sur cet incident avec un échange croustillant entre les deux joueurs. Alors que Thanasi Kokkinakis a assuré que leurs échanges étaient « à 1% tactique », Nick Kyrgios a assuré qu’il y avait « un peu de discussion, sur le plan tactique » avant de provoquer son compère. « Eh bien, je suis un homme engagé, alors il me parlait des filles la plupart du temps ! », a déclaré, hilare, le 47eme mondial en simple. Le rouge montant aux joues, Kokkinakis a démenti, assurant que son binôme l’a piégé. Un tournoi de double qui commence dans la bonne humeur pour cette paire pas comme les autres, qui retrouvera Lukasz Kubot et Wesley Koolhof au deuxième tour.