Open d'Australie : Karen Khachanov bientôt sanctionné ?

Karen Khachanov s'est qualifié cette nuit pour les demi-finales de l'Open d'Australie, où il affrontera Stefanos Tsitsipas ou Jiri Lehecka. Le Russe, qui va découvrir le dernier carré à Melbourne pour la première fois de sa carrière, est venu à bout de Sebastien Korda il y a quelques heures, profitant de l'abandon de l'Américain dans le troisième set. Mais alors qu'il profite de cette qualification acquise pour le dernier carré, il pourrait bien être sanctionné prochainement. La raison ? Des messages de soutien envoyés à l'Arménie, pays dont il a des origines. Cela n'a pas plu à la Fédération de tennis d'Azerbaïdjan, qui a demandé une sanction.

Khachanov sanctionné ?

Ainsi, la Fédération de tennis d'Azerbaïdjan a demandé à la Fédération internationale (ITF) de prendre des sanctions contre Karen Khachanov. Le Russe a envoyé des messages lors du premier Grand Chelem de l'année, écrivant notamment "Artsakh reste fort !" sur une caméra de télévision lors de deux de ses victoires durant la quinzaine. Mais ce terme ne passe pas en Azerbaïdjan car "Artsakh" renvoie en arménien à l'enclave du Haut-Karabagh, théâtre de conflits entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, depuis la chute de l'URSS en 1991. Pour se justifier de ces messages, Khachanov a confié avoir des origines arméniennes et il a déclaré : "Je voulais juste montrer de la force et du soutien à mon peuple. C'est tout. Pour être honnête, je ne veux pas aller plus loin que ça." Alors sera-t-il sanctionné ? C'est là toute la question.