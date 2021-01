Open d'Australie : Isner zappe Melbourne

Après Roger Federer, Kyle Edmund, Jo-Wilfried Tsonga, Fernando Verdasco, Lucas Pouille et Philipp Kohlschreiber, un autre joueur du Top 100 a décidé de déclarer forfait pour l'Open d'Australien, qui débutera le 8 février prochain. Il s'agit de John Isner, qui a annoncé qu'il renonçait au premier tournoi du Grand Chelem de la saison après sa défaite en demi-finale à Delray Beach (Floride) contre Sebastian Korda. L'Américain de 35 ans (25eme mondial), père d'une fille de deux ans et d'un garçon d'un an, a invoqué des raisons familiales. "Ce n'était pas du tout une décision facile, a-t-il reconnu en conférence de presse. J'ai longtemps réfléchi et maintenant je me sens confortable avec cette décision. J'ai hâte de rentrer à la maison (il réside à Dallas, ndlr). A ce stade de ma carrière et de ma vie, je veux être en mesure de voyager avec ma famille. Bien sûr, cela n'aurait pas pu être le cas en Australie cette année, ce que je comprends. Je ne souhaite pas être éloigné de ma famille si longtemps. J'ai décidé de rester à la maison. Avant la pandémie, je m'étais dit que je voyagerais avec ma famille le plus possible pour rendre le circuit le plus sympa quand je suis à l'étranger. Quand j'étais en Europe, je voulais aller dans les hôtels les plus sympas, pour en profiter, car je ne serai pas joueur de tennis toute ma vie. A ce jour, le tennis n'est pas la chose la plus importante dans ma vie, c'est ma famille. Mais ce n'est pas parce que je ne vais pas en Australie que je ne suis plus impliqué dans ma carrière. Je suis en forme, je me sens bien et je vais continuer à prendre soin de mon corps. Après l'Australie, j'ai hâte de jouer le plus possible lors de la suite de la saison".

Isner n'a jamais vu les quarts à Melbourne

Pour la première fois depuis 2013, John Isner ne disputera donc pas l'Open d'Australie. En douze participations, il n'a joué que deux huitièmes de finale à Melbourne, en 2010 (défaite contre Andy Murray) et 2016 (défaite contre David Ferrer). On le reverra, au mieux, la semaine du 22 février à Montpellier ou à Cordoba.