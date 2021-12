Open d’Australie : Herbert, non vacciné, n’ira pas à Melbourne

Pas de dixième Open d'Australie pour Herbert

Une place se libère dans le tableau des qualifications de l’Open d’Australie ! Alors qu’il était n°2 sur la liste des joueurs n’entrant pas directement dans le tableau principal du premier tournoi du Grand Chelem de la saison, le joueur de 30 ans, classé au 110eme rang mondial, a mis fin au suspense ce vendredi.« C’est un choix personnel de ne pas me faire vacciner. C’est sûr que ça amène des soucis et des complications dans mon métier. Je ne sais pas si c’est faisable aujourd’hui d’être joueur de tennis sans être vacciné », reconnait-il. Les dirigeants de l’Open d’Australie (et des différents tournois préparatoires qui auront lieu à Melbourne et Adelaide) ont fait savoir ces dernières semaines qu’il faudrait être vacciné pour pouvoir y participer, même s’ils ont ouvert une porte aux non-vaccinés mardi dernier, en autorisant les joueurs ayant eu le covid après le 31 juillet 2021 ou ayant eu une réaction très grave à la première dose de vaccin à pouvoir jouer quand même. Or, ce n’est pas le cas de Pierre-Hugues Herbert.L’Alsacien ne prendra donc pas part à son dixième Open d’Australie, un tournoi dont il avait atteint le troisième tour en 2016 après être sorti des qualifications (défaite contre Tsonga) et en 2019 (défaite contre Raonic). Mais il sera aussi (et surtout ?) forfait pour le tournoi de double, une discipline où il rayonne avec Nicolas Mahut.Le Slovène Aljaz Bedene sera le prochain joueur à entrer directement dans le tableau principal de l'Open d'Australie en cas de forfait, puis ce sera l'Espagnol Carlos Taberner, qui prend la place de Herbert en tant que n°2 des remplaçants. A ce jour, neuf Français entrent directement dans le tableau de l'Open d'Australie : Gaël Monfils, Ugo Humbert, Benoit Paire, Arthur Rinderknech, Benjamin Bonzi, Hugo Gaston, Adrian Mannarino, Richard Gasquet et Corentin Moutet.