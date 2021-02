Open d'Australie (H) : Thiem n'est « pas une machine »

Thiem n’a pas été au niveau

Dominic Thiem était attendu, il n’a pas répondu présent. L’Autrichien, finaliste de l’édition 2020, est tombé en huitièmes de finale de l’Open d’Australie ce dimanche contre Grigor Dimitrov. Au-delà du score (6-4, 6-4, 6-0), sévère notamment dans le dernier set, la tête de série n°3 a été humiliée. Au bord du précipice déjà au 3eme tour contre Nick Kyrgios, Thiem avait su rebondir après la perte des deux premières manches pour s’imposer en cinq sets. Face à Dimitrov, il n’avait pas les armes pour rééditer cette performance.. Interviewé sur le court en fin de rencontre, son bourreau Grigor Dimitrov a n’a pas caché sa stupéfaction d’avoir validé son billet pour les quarts de finale avec autant de facilité.La prise de parole de l’Autrichien sur sa partie du jour était attendue. Dominic Thiem s’est confié en conférence de presse sur les raisons de son naufrage. « Je pense que c'est un ensemble de plusieurs choses, de petits problèmes physiques, plus une vraie mauvaise journée, plus le fait que, eh bien, c'est un grand joueur (Grigor Dimitrov). Donc une combinaison de ces trois choses peut amener un résultat comme ça, a avoué Thiem, conscient qu’il n’était pas en mesure d’éviter un tel résultat. « Je ne veux pas trouver d'excuses, mais je ne suis pas non plus une machine. Parfois j'aimerais l'être, mais il y a des jours vraiment, vraiment mauvais.» Dominic Thiem est sorti de l’Open d’Australie par la petite porte et tentera de rebondir dans les prochaines semaines.