Open d'Australie (H) : Thiem en finale !

Thiem roi du tie-break

OPEN D’AUSTRALIE (Australie, Grand Chelem, dur extérieur)

Finale



Demi-finales

Quarts de finale

Huitièmes de finale

Monfils (FRA, n°10)

Dominic Thiem en finale de Roland-Garros, on connait. C’était le cas en 2018 et 2019, avec à la clé deux défaites contre Rafael Nadal. Mais Dominic Thiem en finale de l’Open d’Australie, c’est de l’inédit ! L’Autrichien de 26 ans disputera sa première finale à Melbourne ce dimanche, face à Novak Djokovic.Mais l’Autrichien a dû batailler, car l’Allemand, pour sa première demi-finale en Grand Chelem, a tout donné, et a prouvé qu’il était revenu à son meilleur niveau, après une saison 2019 en demi-teinte (43 coups gagnants et 40 fautes directes pour Thiem, 42 et 33 pour Zverev) C’est même le n°7 mondial qui a remporté le premier set, en accélérant en fin de manche pour prendre deux fois le service adverse. Mais après une interruption d’une petite dizaine de minutes au début du deuxième set pour cause de panne de projecteur sur la Rod Laver Arena, Dominic Thiem a repris du poil de la bête, jouant de façon bien plus percutante. C’est d’ailleurs lui qui remportait la plupart des échanges courts, alors que l’Allemand gagnait les rallyes longs. Mené 3-1, Zverev est pourtant revenu à 3-3, avant de céder sur son jeu de service suivant, et voir ainsi son adversaire revenir à une manche partout.Même scénario dans la troisième manche, où Thiem a mené 3-1 avant de se faire égaliser à 3-3. Mais cette fois, Zverev a manqué deux balles de deuxième set à 5-4, avant de s’incliner au tie-break. Le quatrième set a été bien différent puisque cette fois, aucun joueur n’a perdu son service, Thiem signant même deux jeux blancs. Tout s’est donc joué au tie-break, un exercice dont l’Autrichien semble devenu un expert.Le n°4 mondial, qui dépassera Roger Federer en cas de victoire dimanche, va défier Novak Djokovic, qui l’a déjà battu six fois sur dix. Mais l’Autrichien a remporté leurs deux dernières confrontations, en demi-finales à Roland-Garros 2019 et en phase de poules du dernier Masters. Réussira-t-il la passe de trois ou laissera-t-il le Serbe remporter un 17eme Majeur ? Réponse dimanche !Tenant du titre : Novak Djokovic (SER)Thiem (AUT, n°5) - Djokovic (SER, n°2)bat A.Zverev (ALL, n°7) : 3-6, 6-4, 7-6 (3), 7-6 (4)bat Federer (SUI, n°3) : 7-6 (1), 6-4, 6-3bat Nadal (ESP, n°1) : 7-6 (3), 7-6 (4), 4-6, 7-6 (6)bat Wawrinka (SUI, n°15) : 1-6, 6-3, 6-4, 6-2bat Sandgren (USA) : 6-3, 2-6, 2-6, 7-6 (8), 6-3bat Raonic (CAN, n°32) : 6-4, 6-3, 7-6 (1)bat Kyrgios (AUS, n°23) : 6-3, 3-6, 7-6 (6), 7-6 (4)bat: 6-2, 6-4, 6-4bat Medvedev (RUS, n°4) : 6-2, 2-6, 4-6, 7-6 (2), 6-2bat Rublev (RUS, n°17) : 6-4, 6-4, 6-4bat Fognini (ITA, n°12) : 7-6 (5), 7-5, 6-7 (2), 6-4bat Fucsovics (HUN) : 4-6, 6-1, 6-2, 6-2bat Cilic (CRO) : 6-4, 6-3, 7-5bat Schwartzman (ARG, n°14) : 6-3, 6-4, 6-4