Open d’Australie (H) : Perclus de crampes, Moutet a cédé face à Korda

Corentin Moutet est allé au bout de ses forces mais ça n’a pas suffi. Opposé à Sebastian Korda au deuxième tour de l’Open d’Australie, le 100eme joueur mondial a fini par céder face à l’Américain. Un duel qui a pourtant bien commencé pour le Français qui, après avoir breaké très tôt, a su réagir quand son adversaires a recollé à trois jeux partout. Empochant les trois derniers jeux, il a alors fait la course en tête. Toutefois, après avoir écarté trois balles de break, Sebastian Korda a saisi sa seule opportunité pour prendre le service de Corentin Moutet. Ecartant au passage deux balles de débreak, le 43eme mondial a recollé à un set partout avant de confirmer en prenant le service du Tricolore d’entrée de troisième set. Revenant de haute lutte à quatre jeux partout, Corentin Moutet a ensuite dominé le jeu décisif de bout en bout pour reprendre la main.

Après avoir manqué une occasion de breaker, le Français est parvenu à ses fins pour mener cinq jeux à quatre et alors servir pour le match. Dos au mur, Sebastian Korda a haussé son niveau de jeu pour effacer son break de retard, tenir ensuite son service pour égaliser à deux manches partout à sa première balle de set sur l’engagement de Corentin Moutet. A l’entame du dernier set, le Tricolore a donné des signes n’incitant pas à l’optimisme. Pris de crampes, il a dû se faire violence pour ne pas sombrer. Résistant face aux balles de break, le 100eme mondial a eu des opportunités de faire la course en tête mais sans succès. Ecartant deux balles de match, Corentin Moutet au pu emmener l’Américain au jeu décisif, en dix points dans le dernier set. Toutefois, le Français a cédé très vite et, à sa deuxième opportunité, Sebastian Korda a mis fin au suspense (3-6, 6-4, 6-7, 7-5, 7-6 en 4h49’) pour rejoindre le troisième tour de l’Open d’Australie.