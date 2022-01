Open d'Australie (H) : Nadal s'en sort en cinq sets

Rafael Nadal n'est plus qu'à deux victoires d'un historique 21eme tournoi du Grand Chelem ! A 35 ans, l'Espagnol s'est qualifié pour sa septième demi-finale à l'Open d'Australie, après une rencontre épique contre Denis Shapovalov, où il s'est fait peur avant de l'emporter 6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3 en 4h09 de jeu. Sous une température de 30°c et malgré des maux d'estomac qui l'ont contraint de faire appel au médecin au début de la quatrième manche, le n°5 mondial est parvenu à s'en sortir. Face à ce Canadien tombeur d'Alexander Zverev en trois sets et qui l'avait déjà battu deux fois sur cinq, Nadal a bien entamé la rencontre, et a remporté le premier set grâce à break à 2-1 sur sa seule occasion de la manche, et en gagnant tous ses jeux de service à 40-15. Même scénario dans le deuxième set (où Shapovalov s'est énervé contre la perte de temps de Nadal en retour de service), avec cette fois un break à 3-3 et un plus de points perdus sur sa mise en jeu, mais toujours pas de balle de break à défendre.

Shapovalov a raté le coche en début de cinquième set



Mais le Canadien a fini par se réveiller et jouer de façon plus agressive, et cela s'est vu dans le troisième set. Après avoir manqué deux balles de 4-2, il n'a pas manqué les nouvelles occasions qui se se sont présentées, et à 5-4, il a réussi à prendre le service de Nadal (auteur de 4 de ses 11 doubles-fautes du match dans ce set) et revenir à une manche à deux. Dans la quatrième, "Shapo" a profité des maux d'estomac de son adversaire en le breakant une nouvelle fois, à 2-1. Il a gardé son service jusqu'au bout, malgré deux balles de débreak à défendre au moment de servir à 5-3. Après une longue pause de sept minutes avant d'entamer le cinquième set, Nadal est revenu avec de meilleures intentions et pourra dire merci à son adversaire, qui a manqué une première balle de break à 0-0 (1-0), avant de signer un jeu de service catastrophique (2-0) et manquer encore deux balles de break dans le troisième jeu (3-0).

Avec ce break d'avance, l'Espagnol n'a ensuite plus tremblé sur les jeux suivants et a donc fini par s'imposer après un peu plus de quatre heures de jeu, pendant que Shapovalov explosait sa raquette après la balle de match, conscient qu'il avait raté le coche en début de cinquième manche. Heureusement pour Nadal, les organisateurs ont décidé de changer la programmation cette année, et la demi-finale du haut du tableau ne se déroulera pas jeudi, mais vendredi, comme l'autre demi-finale. Il aura donc deux jours complets pour récupérer de ce combat et de ses maux d'estomac.