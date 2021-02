Open d'Australie (H) : Nadal et Medvedev déroulent, Rublev sur abandon

OPEN D'AUSTRALIE (Melbourne, Grand Chelem, dur extérieur, 35,5 millions de dollars)

Tenant du titre : Novak Djokovic (SER)



Quarts de finale

Djokovic (SER, n°1) - A.Zverev (ALL, n°6)

Dimitrov (BUL, n°18) - Karatsev (RUS, Q)

Rublev (RUS, n°7) - Medvedev (RUS, n°4)

Tsitsipas (GRE, n°5) ou Berrettini (ITA, n°9) - Nadal (ESP, n°2)



Huitièmes de finale

Djokovic (SER, n°1) bat Raonic (CAN, n°14) : 7-6 (4), 4-6, 6-1, 6-4

A.Zverev (ALL, n°6) bat Lajovic (SER, n°23) : 6-4, 7-6 (5), 6-3

Dimitrov (BUL, n°18) bat Thiem (AUT, n°3) : 6-4, 6-4, 6-0

Karatsev (RUS, Q) bat Auger-Aliassime (CAN, n°20) : 3-6, 1-6, 6-3, 6-3, 6-4



Rublev (RUS, n°7) bat Ruud (NOR, n°24) : 6-2, 7-6 (3), abandon

Medvedev (RUS, n°4) bat McDonald (USA) : 6-4, 6-2, 6-3

Tsitsipas (GRE, n°5) - Berrettini (ITA, n°9)

Nadal (ESP, n°2) bat Fognini (ITA, n°16) : 6-3, 6-4, 6-2