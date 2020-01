Open d'Australie (H) : Monfils toujours là !

OPEN D'AUSTRALIE (Australie, Grand Chelem, dur extérieur)

Tenant du titre : Novak Djokovic (SER)



3eme tour

Nadal (ESP, n°1) - Carreno Busta (ESP, n°27)

Kyrgios (AUS, n°23) - Khachanov (RUS, n°16)

Monfils (FRA, n°10) bat Gulbis (LET, Q) : 7-6 (2), 6-4, 6-3

Fritz (USA, n°29) - Thiem (AUT, n°5)



Medvedev (RUS, n°4) - Popyrin (AUS)

Isner (USA, n°19) - Wawrinka (SUI, n°15)

Goffin (BEL, n°11) - Rublev (RUS, n°17)

Verdasco (ESP) - A.Zverev (ALL, n°7)



Sandgren (USA) bat Querrey (USA) : 6-4, 6-4, 6-4

Fognini (ITA, n°12) bat Pella (ARG, n°22) : 7-6 (0), 6-2, 6-3

Fucsovics (HUN) bat Paul (USA) : 6-1, 6-1, 6-4

Federer (SUI, n°3) bat Millman (AUS) : 4-6, 7-6 (2), 6-4, 4-6, 10-6 (8)



Raonic (CAN, n°32) bat Tsitsipas (GRE, n°6) : 7-5, 6-4, 7-6 (2)

Cilic (CRO) bat Bautista Agut (ESP, n°9) : 6-7 (3), 6-4, 6-0, 5-7, 6-3

Schwartzman (ARG, n°14) bat Lajovic (SER, n°24) : 6-2, 6-3, 7-6 (7)

Djokovic (SER, n°2) bat Nishioka (JAP) : 6-3, 6-2, 6-2