Open d'Australie (H) : Monfils en deuxième semaine

La saison passée, aucun joueur français ni aucune joueuse française ne s'était qualifiée(e) pour les huitièmes de finale d'un tournoi du Grand Chelem. Cette année, dès le premier Majeur, le tennis tricolore est déjà assuré de ne pas vivre le même affront, avec la qualification ce vendredi de Gaël Monfils pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie. Le n°20 mondial a éliminé celui qui est classé juste devant lui, Christian Garin, en trois sets, et n'a donc toujours pas perdu de manche depuis le début du tournoi. Monfils s'est imposé 7-6, 6-1, 6-3 en 2h02 contre le Chilien, qui a tenu un set avant de craquer physiquement, lui qui avait disputé deux matchs en cinq sets lors de ses deux premiers tours. Le Français a bien entamé le match en menant 3-1, mais Garin l'a débreaké dès sa première occasion (3-3). Le premier set s'est donc décidé au tie-break, et Monfils, mené 4-1, a accéléré le rythme et a remporté les six points suivants, et donc la manche. Dans le deuxième, la tête de série n°17 a rapidement mené 4-0 puis a perdu l'un de ses breaks d'avance (4-1) mais a conclu deux jeux plus tard.

Et maintenant, Kecmanovic !

La troisième manche a été un peu plus accrochée, avec un Monfils qui a breaké à 1-1, puis a perdu son service dans la foulée (2-2), avant de reprendre celui de Garin (3-2). Le Chilien s'est procuré une balle de 3-3, mais le Français l'a sauvée et a remporté huit des neuf derniers points de la rencontre pour s'offrir un huitième de finale. Auteur de 14 aces, 59% de premières balles, 30 coups gagnants pour 27 fautes directes, Gaël Monfils a livré un match convaincant, et il aura un match à sa portée dimanche, contre le Serbe Miomir Kecmanovic. Le n°77 mondial, qui devait affronter Novak Djokovic au premier tour avant que le n°1 mondial ne soit contraint de rentrer chez lui, a saisi sa chance pour se faufiler jusqu'en huitièmes de finale. Ce vendredi, il a éliminé le n°26 mondial Lorenzo Sonego : 6-4, 6-7, 6-2, 7-5 en 3h23. Il aurait pu s'imposer plus rapidement s'il avait converti ses trois balles de set dans le tie-break de la deuxième manche, mais il a laissé l'Italien recoller, avant de remporter les deux derniers sets. Kecmanovic et Monfils se sont rencontrés une seule fois sur le circuit ATP, lors du dernier Rolex Paris Masters, où le Français l'avait emporté 4-6, 7-5, 6-3.