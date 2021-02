Medvedev s'est arraché

Daniil Medvedev s'est employé. Ce samedi, le Russe, 4eme joueur mondial et tête de série n°4, s'est finalement qualifié pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie, contre le Serbe Filip Krajinovic, 33eme joueur mondial et tête de série n°28. Toutefois, ce dernier a poussé son adversaire jusqu'au cinquième set, avant donc de s'incliner (6-3, 6-3, 4-6, 3-6, 6-0) en 3h06 de jeu. Le Russe pensait forcément avoir fait le plus dur, lorsqu'il a rapidement mené deux sets à zéro, grâce à un total de trois balles de break converties sur quatre possibles et malgré trois balles à sauver, dont deux au moment de conclure la deuxième manche (6-3, 6-3). Cependant, le Serbe a donc eu un véritable sursaut d'orgueil, lui permettant d'égaliser à deux manches partout, avec trois balles de break converties sur huit possibles et malgré également huit balles de break sauvées sur neuf possibles (4-6, 3-6). Mais dans la cinquième et dernière manche, Daniil Medvedev a donc nettement accéléré, remportant l'intégralité des six jeux, grâce à trois balles de break converties sur cinq possibles (6-0). En huitièmes de finale, le 4eme joueur mondial affrontera l'Américain Mackenzie McDonald, 192eme joueur mondial, qui a éliminé le Sud-Africain Lloyd George Harris, 91eme joueur mondial, en trois manches (7-6 (7), 6-1, 6-4) et 2h03 de jeu.

Tsitsipas retrouvera Berrettini

Stefanos Tsitsipas dans un fauteuil. Ce samedi, le Grec, 6eme joueur mondial et tête de série n°5, s'est aisément qualifié pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie, disputé sur dur extérieur, aux dépens du Suédois Mikael Ymer, 95eme joueur mondial, en trois petites manches (6-4, 6-1, 6-1) et 1h36 de jeu. Dans la première manche, les deux hommes ont fait jeu égal pendant les cinq premiers jeux. A 3-2, le Grec s'est alors procuré deux premières balles de break, sans parvenir à en convertir une seule. Finalement, Stefanos Tsitsipas a conclu cette manche, sur un break blanc (6-4). Dans la deuxième manche, après trois premiers jeux équilibrés, le 6eme joueur mondial a de nouveau breaké son adversaire, avant de récidiver à 4-1, à sa quatrième tentative. Dans la foulée, la tête de série n°5 a conclu cette manche sur un jeu blanc (6-1). Enfin, la troisième et dernière manche a été expédiée sur le même score que la deuxième (6-1). Mais cette fois, le Suédois a cédé l'intégralité de ses mises en jeu, soit quatre au total, non sans avoir pris, au passage, un service de son adversaire, à 1-0, pour débreaker (6-1). Au prochain tour, Tsitsipas affrontera l'Italien Matteo Berrettini, 10eme joueur mondial et tête de série n°9, tombeur du Russe Karen Khachanov, 20eme joueur mondial et tête de série n°19, en trois tie-breaks (7-6 (1), 7-6 (5), 7-6 (5)) et 2h58 de jeu.

Rublev continue sur sa lancée

Andrey Rublev verra lui aussi les huitièmes de finale de l'Open d'Australie. Ce jeudi, le Russe, 8eme joueur mondial et tête de série n°7, n'a pas tremblé au moment de sortir l'Espagnol Feliciano Lopez, 65eme joueur mondial. Ce dernier a été battu en trois manches (7-5, 6-2, 6-3) et 1h33 de jeu. Dans la première manche, il a fallu attendre le sixième jeu pour voir cette partie se lancer. En effet, à 3-2, le Russe s'est procuré trois premières balles de break, avant d'en sauver deux, lui aussi, dans la foulée. A 6-5, Andrey Rublev s'est repris trois fois pour prendre le service de son adversaire, synonyme alors de gain de la première manche (7-5). Dans le deuxième set, le 8eme joueur mondial a, cette fois, breaké l'Espagnol à 2-1, avant de récidiver au moment où il s'est emparé de la deuxième manche (6-2), non sans avoir sauvé, au préalable, une balle de débreak sur sa mise en jeu précédente. Enfin, dans la troisième et dernière manche, la tête de série n°7 a encore breaké plus tôt, à 1-0, avant de s'imposer, sur un ultime jeu blanc (6-3). Au prochain tour, il affrontera le Norvégien Casper Ruud, 28eme joueur mondial et tête de série n°24, qui a éliminé le Moldave Radu Albot, 85eme joueur mondial, en quatre manches (6-1, 5-7, 6-4, 6-4) et 3h01 de jeu.



OPEN D'AUSTRALIE (Melbourne, Grand Chelem, dur extérieur, 35,5 millions de dollars)

Tenant du titre : Novak Djokovic (SER)



3eme tour

Djokovic (SER, n°1) bat Fritz (USA, n°27) : 7-6 (1), 6-4, 3-6, 4-6, 6-2

Raonic (CAN, n°14) bat Fucsovics (HON) : 7-6 (2), 5-7, 6-2, 6-2

Lajovic (SER, n°23) bat Martinez (ESP) : 6-7 (6), 7-5, 6-1, 6-4

A.Zverev (ALL, n°6) bat Mannarino (FRA, n°32) : 6-3, 6-3, 6-1



Thiem (AUT, n°3) bat Kyrgios (AUS) : 4-6, 4-6, 6-3, 6-4, 6-4

Dimitrov (BUL, n°18) bat Carreno Busta (ESP, n°15) : 6-0, 1-0 abandon

Auger-Aliassime (CAN, n°20) bat Shapovalov (CAN, n°11) : 7-5, 7-5, 6-3

Karatsev (RUS, Q) bat Schwartzman (ARG, n°8) : 6-3, 6-3, 6-3



Rublev (RUS, n°7) bat Lopez (ESP) : 7-5, 6-2, 6-3

Ruud (NOR, n°24) bat Albot (MOL) : 6-1, 5-7, 6-4, 6-4

McDonald (USA) bat Harris (AFS) : 7-6 (7), 6-1, 6-4

Medvedev (RUS, n°4) bat Krajinovic (SER, n°28) : 6-3, 6-3, 4-6, 3-6, 6-0



Tsitsipas (GRE, n°5) bat M.Ymer (SUE) : 6-4, 6-1, 6-1

Berrettini (ITA, n°9) bat Khachanov (RUS, n°19) : 7-6 (1), 7-6 (5), 7-6 (5)

Fognini (ITA, n°16) - De Minaur (AUS, n°21)

Norrie (GBR) - Nadal (ESP, n°2)