Open d'Australie (H) : Medvedev punit Rublev

OPEN D'AUSTRALIE (Melbourne, Grand Chelem, dur extérieur, 35,5 millions de dollars)

Tenant du titre : Novak Djokovic (SER)

Une première demi-finale à l’Open d’Australie et une place de n°3 mondial (au minimum) lundi prochain ! Daniil Medvedev n’a pas perdu sa journée en affrontant, et en battant son compatriote Andrey Rublev, l’autre Russe du Top 10 mondial, ce mercredi en quarts de finale à Melbourne.Medvedev n’avait jamais perdu le moindre set lors de ses quatre précédentes confrontations avec Rublev, et il a poursuivi sur son incroyable lancée, en dominant notamment physiquement son adversaire, de 20 mois son cadet. Rublev a été le premier à lâcher son service, à 3-2 dans la première manche, mais il a immédiatement débreaké pour revenir à 4-4. Ce sera son seul break du match… Car Medvedev a ensuite accéléré pour breaker blanc à 6-5 et ainsi empocher le premier set, puis a sauvé des balles de break à 4-3 dans la deuxième manche avant de breaker dans la foulée (5-3) et remporter ce deuxième set, puis a gagné le troisième set en breakant à 0-1 et 2-0, tout en ne perdant que sept points sur sa mise en jeu. Même si Medvedev a commis plus de fautes directes que de coups gagnants (33 contre 30), c’était sans commune mesure avec Rublev (20 coups gagnants, 39 fautes directes).Grâce à ce succès, il est assuré de grimper à la troisième place mondiale lundi prochain, et pourrait même être deuxième en cas de victoire finale. En attendant, il sera opposé à Rafael Nadal (3-1 pour l’Espagnol dans les confrontations) ou Stefanos Tsitsipas (5-1 pour le Russe), pour tenter d’aller disputer une deuxième finale en Grand Chelem, après l’US Open 2019.bat A.Zverev (ALL, n°6) : 6-7 (6), 6-2, 6-4, 7-6 (6)bat Dimitrov (BUL, n°18) : 2-6, 6-4, 6-1, 6-2bat Rublev (RUS, n°7) : 7-5, 6-3, 6-2Tsitsipas (GRE, n°5) - Nadal (ESP, n°2)