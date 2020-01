Open d’Australie (H) : « Irréel » pour Dominic Thiem

En battant Alexander Zverev 3-6, 6-4, 7-6, 7-6 en demi-finale de l’Open d’Australie ce vendredi, Dominic Thiem s’est qualifié pour sa première finale à Melbourne. Sur le court après la rencontre, le joueur autrichien avait du mal à cacher sa joie : « Ça a été un match irréel, avec deux tie-breaks, si difficiles et si serrés. C’était presque impossible de le breaker, avec son pourcentage de premières balles. Jouer la finale de l’Open d’Australie, c’est irréel, c’est une sacrée façon de débuter la saison. Je suis allé deux fois en finale de Roland-Garros, les deux fois contre Rafael Nadal, et maintenant j’affronte Djokovic, le « roi d’Australie », qui a gagné sept titres ici. J’essaierai de faire de mon mieux et je donnerai tout pour gagner. Mais si je perds encore dans deux jours, je serai patient, je continuerai à faire confiance au processus et à travailler dur. (…) Mercredi j’ai joué 4h10 contre Rafael, le gars le plus intense du circuit. Quasiment tous les rallyes étaient longs et intenses. Je me suis couché à 5h du matin, donc ce n’était pas facile de récupérer, mais une fois que je suis arrivé sur le court aujourd’hui, j’étais bien. J’ai eu quelques problèmes dans le premier set, car nous étions tous les deux nerveux. Mais dans une demi-finale de Grand Chelem, le niveau des deux joueurs est si élevé, et il y a tellement de moments-clé dans le match… (…) Heureusement qu’il y a un tie-break en tennis, sinon on y serait encore (sourires) ».