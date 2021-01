Open d'Australie (H) : Garin forfait, Barrère dans le tableau principal

Australian Open update:

OUT: Garin

IN: 2nd Lucky Loser (will be drawn)

— Entry List Updates (@EntryLists) January 13, 2021

Barrère est tête de série n°1 lors des qualifications

La valse des forfaits se poursuit. Ce mercredi, c'est le Chilien Cristian Garin, actuellement 22eme joueur mondial, qui a décidé de renoncer au prochain Open d'Australie, décalé, en raison de la pandémie de coronavirus qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui de sévir à travers le monde, et reprogrammé du 8 au 21 février prochains.Le premier ne fut autre que le Suisse Roger Federer, 5eme joueur mondial et toujours en délicatesse avec un genou. De son côté, l'Américain John Isner, 24eme joueur mondial, a décidé de renoncer au premier Grand Chelem de tennis de l'année, pour des raisons personnelles. En ce qui concerne le Chilien, battu au stade des huitièmes de finale du tournoi ATP de Delray Beach, le problème serait plutôt situé au niveau de l'un de ses poignets.Par conséquent, cette défection va forcément faire un heureux, dans l'autre sens. En effet, tout comme pour Isner, ce forfait va permettre à un lucky loser d'intégrer directement le tableau principal., actuellement en plein troisième tour des qualifications et tête de série numéro un de celles-ci. Avant même d'entamer cette ultime rencontre, et peu importe d'ailleurs le résultat final, le Tricolore savait donc qu'il allait forcément intégrer le tableau final de la prestigieuse épreuve. En cas de défaite contre le Portugais Frederico Ferreira Silva, 182eme joueur mondial, le 110eme joueur mondial sera donc automatiquement repêché.