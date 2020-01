Open d'Australie (H) : Federer encore miraculé !

Ce Roger Federer est décidément inébranlable ! Au bord du gouffre au tour précédent face à John Millman (l’Australien menait 8-4 dans le super tie-break avant que Federer ne gagne les six points suivants), le Suisse est encore passé tout près de la sortie, ce mardi en quarts de finale face à Tennys Sandgren. Sept fois, l’Américain s’est retrouvé à un point de signer l’exploit de sa vie. Sept fois, le numéro 3 mondial s’en est sorti, pour finalement égaliser à deux manches partout et s’imposer dans le cinquième et dernier set (6-3, 2-6, 2-6, 7-6, 6-3) à l’issue d’une résistance inouïe une nouvelle fois et d’un affrontement époustouflant. « Sur les sept balles de match, je n’étais pas en contrôle tout le temps, j’espérais simplement qu’il n’allait pas réussir un superbe coup gagnant sur lequel je ne pourrais rien faire, a avoué le Bâlois après-coup. J’ai été incroyablement chanceux, je ne mérite pas forcément cette victoire mais je suis encore debout »

Un huitième de finale d’autant plus épique que tous les ingrédients sont venus s’ajouter les uns après les autres pour que cette rencontre fasse date. Avec un Federer injouable dans le premier set et donnant le sentiment qu’il allait marcher sur le centième mondial, puis fantomatique dès les premiers points de la deuxième manche et soudainement diminué au point de laisser penser qu’il allait abandonner. Le Suisse a confié par la suite qu’il avait ressenti une douleur à l’aine qu’il avait tout fait pour masquer autant que possible. Il a alors serré les dents et presque fait de la figuration uniquement tandis que Sandgren, lui aussi métamorphosé par rapport à l’entame de match (mais dans le bon sens du terme) a, lui, récité son meilleur tennis pendant deux sets à sens unique pour basculer en tête et mener ensuite 5-4 dans le troisième set.

Federer sauve sept balles de match !



Dos au mur, « RF », jamais battu dans sa carrière par un joueur aussi mal classé, savait que sa survie ne tenait plus qu’à un fil. Un fil que Sandgren a été à deux doigts de saisir avec ses sept balles de match (trois à 5-4, quatre ensuite dans le jeu décisif) qui auraient dû lui permettre d’ajouter Federer à son tableau de chasse, deux ans après avoir créé la sensation face à Dominic Thiem en huitièmes de finale du même tournoi. Rattrapé par la nervosité, crispé, l’Américain qui ne brille qu’en Grand Chelem (il avait déjà atteint les quarts de finale d tournoi, en 2018) n’a su convertir aucune de ses sept occasions, pourtant rêvées. Resté miraculeusement en vie, Federer n’en demandait pas tant. Et après avoir recollé à deux manches partout, le sextuple tenant du titre, soudainement revigoré et dont les coups faisaient de nouveau mal, ne s’est pas gêné pour faire la course en tête dans le dernier set, prendre les devants en réussissant son premier break depuis quatre sets et faire tomber un Sandgren qui état toujours sorti vainqueur de ses matchs en cinq sets jusqu’alors.

Un scénario cauchemar semblable à celui vécu en 2001 par le… coach de Sandgren Michael Russell. L’Américain s’était lui aussi retrouvé à un point de provoquer un tremblement de terre, à Roland-Garros contre le maître des lieux de l’époque Gustavo Kuerten. Comme son protégé mardi contre Federer, il avait laissé passer sa chance. Cette année-là, « Guga », déjà vainqueur à deux reprises du tournoi, avait soulevé son troisième trophée Porte d’Auteuil. Roger Federer sera-t-il lui aussi de nouveau sacré dimanche à Melbourne ? Il faudra d’abord écarter Novak Djokovic (ou peut-être Milos Raonic) en demi-finales. Mais il semble que rien ne peut arriver au Suisse cette année à Melbourne.



OPEN D'AUSTRALIE (Australie, Grand Chelem, dur extérieur)

Tenant du titre : Novak Djokovic (SER)



Quarts de finale

Nadal (ESP, n°1) - Thiem (AUT, n°5)

Wawrinka (SUI, n°15) - A.Zverev (ALL, n°7)

Federer (SUI, n°3) bat Sandgren (USA) : 6-3, 2-6, 2-6, 7-6 (8), 6-3

Raonic (CAN, n°32) - Djokovic (SER, n°2)



Huitièmes de finale

Nadal (ESP, n°1) bat Kyrgios (AUS, n°23) : 6-3, 3-6, 7-6 (6), 7-6 (4)

Thiem (AUT, n°5) bat Monfils (FRA, n°10) : 6-2, 6-4, 6-4

Wawrinka (SUI, n°15) bat Medvedev (RUS, n°4) : 6-2, 2-6, 4-6, 7-6 (2), 6-2

A.Zverev (ALL, n°7) bat Rublev (RUS, n°17) : 6-4, 6-4, 6-4



Sandgren (USA) bat Fognini (ITA, n°12) : 7-6 (5), 7-5, 6-7 (2), 6-4

Federer (SUI, n°3) bat Fucsovics (HUN) : 4-6, 6-1, 6-2, 6-2

Raonic (CAN, n°32) bat Cilic (CRO) : 6-4, 6-3, 7-5

Djokovic (SER, n°2) bat Schwartzman (ARG, n°14) : 6-3, 6-4, 6-4