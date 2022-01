Open d’Australie (H) : Ça passe pour Medvedev et Auger-Aliassime

Daniil Medvedev est exact au rendez-vous. En l’absence de Novak Djokovic, le Russe continue d’assumer sa place au sommet de la hiérarchie avec une qualification sans peine pour les huitièmes de finale de l’Open d’Australie. En effet, le numéro 2 mondial n’a eu besoin que de trois sets pour écarter du chemin Botic van de Zandschulp. Un seul break dès le troisième jeu a suffi à Daniil Medvedev pour faire la différence dans la première manche. Toutefois, au moment de servir pour le set, le Russe a connu un petit moment de panique avec deux balles de débreak à écarter. Une fois cela fait, Daniil Medvedev a conclu dès sa première balle de set. La deuxième manche a démarré comme la première, avec le break pour la tête de série numéro 2 dès le troisième jeu. Le Russe a ensuite eu deux opportunités de doubler son avantage avant d’avoir à sauver une balle de débreak. C’est finalement sur un jeu blanc que Daniil Medvedev a corsé l’addition dans cette rencontre. Après deux manches à résister, Botic van de Zandchulp a connu un dernier baroud d’honneur avec deux balles de break écartées dès le premier jeu du troisième set. Toutefois, le Néerlandais a fini par céder. Remportant les cinq derniers jeux, Daniil Medvedev a mis fin au suspense (6-4, 6-4, 6-2 en 1h57’) et affrontera Maxime Cressy en huitièmes de finale. Après avoir brillé en début de saison, l’Américain améliore encore son meilleur résultat en Grand Chelem avec un succès en quatre manches sur l’Australien Christopher O’Connell (6-2, 6-7, 6-3, 6-2 en 2h41’).

Auger-Aliassime attend Rublev ou Cilic

Tête de série numéro 9, Félix Auger-Aliassime s’est aisément qualifié pour les huitièmes de finale. Pour cela, le Canadien a pris le meilleur en trois manches sur Daniel Evans, tête de série numéro 24. L’entame de match a été accrochée mais c’est le Britannique qui a eu par deux fois l’opportunité de prendre le service de son adversaire. Faisant le dos rond, Félix Auger-Aliassime a frappé au tout dernier moment. Sur sa seule occasion, le numéro 9 mondial a pris le service de son adversaire pour empocher le premier set. Dans la foulée, le Canadien a remporté les cinq premiers jeux de la deuxième manche avant d’aller conclure sur un jeu blanc. Le troisième set a connu un déroulement inverse mais un résultat identique. En effet, Daniel Evans a tenu sur son premier jeu de service avant de voir Félix Auger-Aliassime enchaîner les six suivants pour aller chercher la victoire (6-4, 6-1, 6-1 en 1h55’). Le numéro 9 mondial affrontera pour une place en quarts de finale la tête de série numéro 5 Andrey Rublev ou la tête de série numéro 27 Marin Cilic.

Fritz sera sur la route de Tsitsipas

Alors que Stefanos Tsitsipas a mis fin au parcours de Benoît Paire, Taylor Fritz sera le prochain adversaire du Grec. Tête de série numéro 20 de l’Open d’Australie, l’Américain est sorti vainqueur d’un bas de fer long de plus de trois heures face à Roberto Bautista Agut. Un duel qui a commencé de manière idéale pour le 22eme mondial, qui a mis sous l’éteignoir à son adversaire pour remporter le premier set sans concéder le moindre jeu. La réponse de la tête de série numéro 15 a été nette. Si l’Espagnol a vu son break d’avance pris très tôt dans le deuxième set s’envoler, il a été chercher une nouvelle fois le service de Taylor Fritz pour revenir à une manche partout. Puis, après un échange de breaks au début de la troisième manche, il a remporté quatre jeux de suite pour passer devant. L’Américain n’a toutefois pas flanché et, malgré des échanges de jeux de services perdus, il a su prendre l’ascendant pour emmener Roberto Bautista Agut dans une cinquième manche. Un ultime set que le 22eme mondial a démarré en prenant le service de l’Espagnol. Ce dernier n’a pas été en mesure de répondre mais a su retarder l’échéance en écartant une balle de double break dansa le cinquième jeu. C’est toutefois sur le service de Roberto Bautista Agut que Taylor Fritz est allé conclure la rencontre à sa première balle de match (6-0, 3-6, 3-6, 6-4, 6-3 en 3h16’).