Open d'Australie (H) : Barrère et Paire éliminés

Benoît Paire (30 ans) ne disputera pas le troisième troisième tour de sa carrière à Melbourne. L'Avignonnais, qui n'a jamais fait mieux à l'Open d'Australie, s'est fait sortir dès son deuxième match, ce mercredi par Marin Cilic (6-2, 6-7, 3-6, 6-1, 7-6, 3h32). Mené un set à rien par le Croate après que ce dernier a fait cavalier seul dans la première manche, le 21eme mondial et tête de série numéro 21 semblait pourtant avoir fait le plus dur en remportant les deux manches suivantes. Malheureusement pour notre représentant, il est retombé dans ses travers dans le quatrième set, lui aussi aisément remporté par Cilic. S'en est alors suivi une cinquième et dernière manche très accrochée jusqu'au fameux super tie-break, mis en place depuis l'année dernière à Melbourne pour éviter que les matchs ne s'éternisent trop. Un exercice qui a fait le bonheur de l'ancien numéro 3 mondial, beaucoup plus solide sur cette fin de rencontre (10-3) qu'un Paire totalement éteint et incapable de retrouver l'intensité qui lui avait longtemps permis de malmener le numéro 39 à l'ATP. Cilic n'en demandait pas tant pour poursuivre sa route dans ce tournoi dont il avait atteint la finale (défaite contre Roger Federer) il y a deux ans. Il pourrait retrouver une autre tête de série l'Espagnol Roberto Bautista Agut (n°9).

Barrère n'a rien pu faire contre Pella

Grégoire Barrère n'ira pas plus loin que le deuxième tour lui non plus. Venu à bout dans la douleur deux jours plus tôt de l'Egyptien Safwat au premier tour, le 84eme mondial n'a résisté que le temps d'un set (6-1, 6-4, 3-6, 6-3, 2h09), mercredi face à Guido Pella. Beaucoup trop fort pour le Francilien, l'Argentin l'a tranquillement surclassé lors d'un match disputé dans des conditions de jeu très complexes. Les fortes bourrasques de vent ont notamment beaucoup gêné Barrère, au tennis plus agressif que celui du 25eme mondial, même si les deux hommes, contraints très souvent de contenir leurs frappes pour ne pas qu'elles s'envolent dans les bâches, ont tous deux commis un grand nombre de fautes directes (77 au total). A l'arrivée, c'est paradoxalement lorsque le jeune joueur français de 25 ans a accepté de lâcher ses coups qu'il a posé le plus de problèmes à son adversaire en dépit du vent violent. Le reste du temps, Barrère a eu en revanche beaucoup de mal à perturber Pella dans sa belle mécanique de fond de court. L'Argentin sera opposé à Thompson ou Fognini. Le Tricolore, lui, donne rendez-vous à Roland-Garros.



OPEN D'AUSTRALIE (Australie, Grand Chelem, dur extérieur)

Tenant du titre : Novak Djokovic (SER)



2eme tour

Nadal (ESP, n°1) - Delbonis (ARG)

Gojowczyk (ALL, Q) - Carreno Busta (ESP, n°27)

Kyrgios (AUS, n°23) - Simon (FRA)

Ymer (SUE) - Khachanov (RUS, n°16)



Monfils (FRA, n°10) - Karlovic (CRO)

Bedene (SLO) - Gulbis (LET, Q)

Fritz (USA, n°29) - Anderson (AFS)

Bolt (AUS) - Thiem (AUT, n°5)



Medvedev (RUS, n°4) - Martinez (ESP, Q)

Munar (ESP) - Popyrin (AUS)

Isner (USA, n°19) - Tabilo (CHI, Q)

Seppi (ITA) - Wawrinka (SUI, n°15)



Goffin (BEL, n°11) - Herbert (FRA)

Sugita (JAP) - Rublev (RUS, n°17)

Basilashvili (GEO, n°26) - Verdasco (ESP)

Gerasimov (BIE) - A.Zverev (ALL, n°7)



Sandgren (USA) bat Berrettini (ITA, n°8) : 7-6 (7), 6-4, 4-6, 2-6, 7-5

Querrey (USA) bat Berankis (LIT) : 7-6 (2), 4-6, 6-4, 6-4

Pella (ARG, n°22) bat Barrère (FRA) : 6-1, 6-4, 3-6, 6-3

Thompson (AUS) - Fognini (ITA, n°12)



Fucsovics (HUN) bat Sinner (ITA) : 6-4, 6-4, 6-3

Paul (USA) bat Dimitrov (BUL, n°18) : 6-4, 7-6 (6), 3-6, 6-7 (3), 7-6 (3)

Hurkacz (POL, n°31) - Millman (AUS)

Krajinovic (SER) - Federer (SUI, n°3)



Tsitsipas (GRE, n°6) bat Kohlschreiber (ALL) : forfait

Raonic (CAN, n°32) bat Garin (CHI) : 6-3, 6-4, 6-2

Cilic (CRO) bat Paire (FRA, n°21) : 6-2, 6-7 (6), 3-6, 6-1, 7-6 (3)

Mmoh (USA, WC) - Bautista Agut (ESP, n°9)



Schwartzman (ARG, n°14) bat Davidovich Fokina (ESP) : 6-1, 6-4, 6-2

Lajovic (SER, n°24) bat Polmans (AUS, WC) : 6-2, 6-4, 6-3

Nishioka (JAP) bat Evans (GBR, n°30) : 6-4, 6-3, 6-4

Djokovic (SER, n°2) bat Ito (JAP, WC) : 6-1, 6-4, 6-2