Open d’Australie (H) : A bout de forces, Thiem n’a aucun regret

Pour arriver en finale de l’Open d’Australie, Dominic Thiem a eu un parcours exigeant, notamment lors de son quart de finale face à Rafael Nadal puis en demi-finale face à Alexander Zverev. Battu en cinq manches et un peu plus de quatre heures de jeu par Novak Djokovic en finale de la première levée du Grand Chelem 2020, l’Autrichien a confié en conférence de presse qu’il ne ressentait aucun regret au terme de cette finale, étant allé au bout de ses forces. « Une fois que toute la tension est retombée, je me sens physiquement fatigué. J’ai joué quatre heures face à Rafa (Nadal, ndlr) en quarts et j’ai également joué un match incroyablement intense contre Sascha (Alexander Zverev, ndlr). Aujourd’hui (dimanche), encore quatre heures de plus. C’est très exigeant, a résumé Dominic Thiem. Je me sens vide, je connais déjà ce sentiment. La même chose m’est arrivée lors des deux finales à Paris. Mais je me sens aussi motivé pour revenir encore plus motivé. » Une motivation qu’il va devoir cultiver dans les mois à venir pour enfin accrocher son premier tournoi majeur.