Open d'Australie : Gavrilova, Polmans... Les premières wild cards australiennes connues

« Excité d’affronter certains des meilleurs joueurs du monde »

Pour six Australiens, c'est Nöel avant l'heure. En effet, à la veille du 25 décembre,Ainsi, Christopher O'Connell (120eme mondial) et Marc Polmans (124eme) seront, sauf blessure, au rendez-vous dans le tableau masculin, alors que Daria Gavrilova (450eme), Astra Sharma (129eme), Maddison Inglis (130eme) et Lizette Cabrera (140eme) seront, elles, présentes au 1er tour du tableau féminin. «Ils nous ont tous inspirés par leurs efforts sur et hors du terrain, ici à la maison et dans des conditions sans précédent à l'étranger. Nous sommes ravis de leur donner l'opportunité de participer à l'Open d'Australie 2021 », a notamment expliqué Craig Tiley, le directeur du tournoi, qui devrait normalement se dérouler du 8 au 21 février cette année.Après cette belle nouvelle de fin d'année, O'Connell et Gavrilova étaient forcément heureux de cette invitation au premier Grand Chelem de la saison. « J'étais super motivé après avoir reçu l'appel.», a confié l'actuel 120eme du classement ATP. « Je suis vraiment excité de jouer dans l’AO l’année prochaine. Je me suis entraînée très dur pour me préparer et je suis tout simplement super excitée d’avoir l’opportunité de concourir, surtout devant une foule, nous n’avons pas eu cela depuis un moment, a pour sa part déclaré celle qui revient d'une année marquée par les blessures, après avoir été 20eme à la WTA. (...) Je vais m'assurer de pouvoir apporter le double d'énergie, alors j'espère que la foule le fera aussi. » A noter, qu'il reste encore 10 wild cards à attribuer (six hommes et quatre femmes) et que