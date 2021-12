Open d’Australie : Forfait confirmé pour Milos Raonic

Australian Open update:

OUT: Raonic

IN: Taberner

Next: Cressy

— Entry List Updates (@EntryLists) December 24, 2021

Le Top 100 va perdre Raonic après l’Open d’Australie

Milos Raonic ne rééditera pas sa belle performance de janvier dernier à Melbourne. Le Canadien, ancien numéro 3 mondial en novembre 2016, a décidé qu’il ne se rendra pas en Australie pour le lancement de la saison 2022 du circuit ATP avec l’ATP Cup dès le 1er janvier mais également deux tournois à Adelaide, un à Melbourne et un à Sydney en amont de l’ouverture de l’Open d’Australie le 17 janvier prochain. Touché à la jambe droite et n’ayant pas foulé les courts depuis son élimination en huitièmes de finale à Atlanta en juillet dernier, Milos Raonic a opté pour la prudence et a ainsi décidé de retarder un peu plus sa reprise, lui qui n’a finalement disputé que douze matchs sur l’ensemble de l’année 2021 et a plongé au classement ATP.Cette décision ne sera pas sans conséquences sur la place de l’ancien finaliste de Wimbledon, en 2016, dans la hiérarchie mondiale. Eliminé en huitièmes de finale lors de la dernière édition de l’Open d’Australie par le futur vainqueur Novak Djokovic malgré le gain d’une manche face au numéro 1 mondial, le Canadien va perdre à l’issue de la première levée du Grand Chelem 2022 les 180 points qu’il avait glané grâce à son beau parcours, qui l’avait vu prendre le meilleur sur le Français Corentin Moutet au deuxième tour. Actuellement 70eme au classement ATP, Milos Raonic va ainsi voir une période de dix ans au sein du Top 100 mondial arriver à échéance. Mais c’est surtout la possibilité de voir le Canadien revenir à son meilleur niveau qui est toujours plus mise en doute. Le forfait de Milos Raonic fait toutefois un heureux puisque l’Espagnol Carlos Taberner, 111eme mondial, est désormais assuré d’entrer directement dans le tableau principal du prochain Open d’Australie.