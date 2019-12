Open d’Australie : Forfait confirmé pour Andy Murray

Après avoir revu sa préparation, Andy Murray n’a pas eu d’autre choix que de repousser le début de sa saison 2020. Blessé à l’aine depuis la phase finale de la Coupe Davis, durant laquelle il n’aura disputé qu’un seul simple remporté face au Néerlandais Tallon Griekspoor, l’Ecossais a confirmé ce samedi qu’il ne sera pas en mesure de s’aligner au premier tour de l’Open d’Australie, qui débute le 20 janvier prochain à Melbourne. Un forfait qui intervient un an après avoir annoncé en marge de l’édition 2019 de la première levée du Grand Chelem qu’il songeait à mettre un terme à sa carrière en raison de douleurs à une hanche avant de revenir à la compétition et de retrouver un très bon niveau après un resurfaçage de cette hanche récalcitrante.

Murray veut « améliorer son physique »

Pas question de fin de carrière cette fois pour Andy Murray. Dans un communiqué, son agent Matt Gentry a affirmé que la blessure de son client « n'a pas guéri aussi vite qu'on aurait pu l'espérer » et ne peut lui permettre de s’aligner à Melbourne dans les meilleures conditions. A la place, l’idée sera de continuer à travailler en vue de la suite de la saison. « L'équipe a décidé de ne pas se presser, il va donc continuer à taper sur le court et à améliorer son physique en janvier », est-il annoncé dans ce communiqué. « Malheureusement, cette blessure est plus compliquée que nous le pensions et par mesure de précaution, je dois y remédier avant de revenir sur les courts », ajoute l’Ecossais. Le retour à la compétition de l’ancien vainqueur de Wimbledon devrait ainsi avoir lieu au début du mois de février avec l’enchaînement des tournois de Montpellier puis de Rotterdam.