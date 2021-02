Open d'Australie : Faut-il s'inquiéter pour Serena Williams ?

"Une excellente opportunité, c'est vraiment important pour moi"

Serena Williams sera-t-elle bien rétablie pour entamer l'Open d'Australie dans quelques jours, face à Laura Siegemund ? Son retrait du tournoi de préparation à Melbourne pouren écartant Danielle Collins (6-2, 4-6, 10-6), pose forcément question. "Je ne pense pas que je serais venue si la saison était normale, confiait-elle déjà la semaine dernière. C'était une bénédiction absolue pour moi que le tournoi soit décalé à février, j'avais définitivement besoin de ce temps en plus pour récupérer et juste faire de mon mieux. C'est beaucoup mieux." L'Américaine aux 24 titres du Grand Chelem n'était plus apparue depuis son abandon, déjà, à Roland-Garros. Mais c'était à cause de son tendon d'Achille...L'annonce de ce forfait interroge d'autant plus qu'en conférence de presse d'après-match, elle semblait extrêmement motivée à l'idée de retrouver Ashleigh Barty : "C'est une excellente opportunité de voir où j'en suis face à la n°1 mondiale, c'est vraiment important pour moi. Je pense que c'est le cas aussi pour elle, voir comment elle se comportera face à mon jeu. Les douze derniers mois ont été longs. On n'a pas vraiment joué au tennis... donc j'espère que c'est comme une nouvelle année où les choses seront différentes."Elles ne sont malheureusement pas parties pour, en tout cas au niveau des alertes physiques récurrentes de Serena Williams qui,. Pour le moment, elle partage ses 24 couronnes avec Margaret Court. Cette dernière a été victorieuse de 1960 à 1973, alors que Serena Williams a étiré sa série de 1999 à 2017.