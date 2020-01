Barty a servi pour le gain de la deuxième manche



Clutch Kenin@SofiaKenin collects a 7-6(6) 7-5 win over world No. 1 Barty to reach her first Grand Slam final and become the youngest Melbourne finalist since 2008.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/vPxrtFzgZU

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2020

OPEN D’AUSTRALIE (Australie, Grand Chelem, dur extérieur)

Finale

Demi-finales

Quarts de finale

Huitièmes de finale

3eme tour

Elles l'ont fait ! Sofia Kenin et Garbine Muguruza ont réussi l'exploit de se qualifier pour la finale de l'Open d'Australie ce jeudi face à des joueuses pourtant favorites et vont offrir une gagnante inédite au premier Grand Chelem de la saison.. Quinzième au classement WTA, la joueuse de 21 ans n'a pas fait de complexes pour se défaire d'Ashleigh Barty en seulement 1h48 de jeu alors qu'elle évoluait devant son public. L'Australienne s'est pourtant offert trois balles de break dans la première manche lorsqu'elle menait 3-2. Mais Kenin a tenu bon, repoussant toutes les tentatives de son adversaire pour rester en course et la pousser jusqu'au jeu décisif.. La tête de série numéro quatorze a de nouveau tenu pour finalement inscrire quatre points consécutifs et remporter la première manche dès sa première occasion.Accusant un retard déjà conséquent,. Barty a compté deux jeux d'avance tout au long de ce set avant de s'écrouler alors qu'elle servait pour l'égalisation à 5-3. Sous pression, la jeune américaine n'a pas craqué et a su faire preuve d'un mental impressionnant pour combler son retard, égaliser, et même prendre les devants. Après trois jeux remportés d'affilée et alors que tout le monde pensait assister à un deuxième tie-break,. Éliminée par Simona Halep au deuxième tour la saison dernière, la numéro quinze à l'ATP s'offre une première finale en Grand Chelem et n'affrontera pas la Roumaine en finale.Tenante du titre : Naomi Osaka (JAP)Kenin (USA, n°14) - Muguruza (ESP)Kenin (USA, n°14) bat Barty (AUS, n°1) : 7-6 (6), 7-5Muguruza (ESP) bat Halep (ROU, n°4) : 7-6 (8), 7-5Barty (AUS, n°1) bat Kvitova (RTC, n°7) : 7-6 (6), 6-2Kenin (USA, n°14) bat Jabeur (TUN) : 6-4, 6-4Halep (ROU, n°4) bat Kontaveit (EST, n°28) : 6-1, 6-1Muguruza (ESP) bat Pavlyuchenkova (RUS, n°30) : 7-5, 6-3Barty (AUS, n°1) bat Riske (USA, n°18) : 6-3, 1-6, 6-4Kvitova (RTC, n°7) bat Sakkari (GRE, n°22) : 6-7 (4), 6-3, 6-2Kenin (USA, n°14) bat Gauff (USA) : 6-7 (5), 6-3, 6-0Jabeur (TUN) bat Q.Wang (CHN, n°27) : 7-6 (4), 6-1Kontaveit (EST, n°28) bat Swiatek (POL) : 6-7 (4), 7-5, 7-5Halep (ROU, n°4) bat Mertens (BEL, n°16) : 6-4, 6-4Muguruza (ESP) bat Bertens (PBS, n°9) : 6-3, 6-3Pavlyuchenkova (RUS, n°30) bat Kerber (ALL, n°17) : 6-7 (5), 7-6 (4), 6-2Barty (AUS, n°1) bat Rybakina (KAZ, n°29) : 6-3, 6-2Riske (USA, n°18) bat Goerges (ALL) : 1-6, 7-6 (4), 6-2Sakkari (GRE, n°22) bat Keys (USA, n°10) : 6-4, 6-4Kvitova (RTC, n°7) bat Alexandrova (RUS, n°25) : 6-1, 6-2Gauff (USA) bat Osaka (JAP, n°3) : 6-3, 6-4Kenin (USA, n°14) bat Zhang (CHN) : 7-5, 7-6 (7)Jabeur (TUN) bat Wozniacki (DAN) : 7-5, 3-6, 7-5Q.Wang (CHN, n°27) bat S.Williams (USA, n°8) : 6-4, 6-7 (2), 7-5Kontaveit (EST, n°28) bat Bencic (SUI, n°6) : 6-0, 6-1Swiatek (POL) bat Vekic (CRO, n°19) : 7-5, 6-3Mertens (BEL, n°16) bat Bellis (USA) : 6-1, 6-7 (5), 6-0Halep (ROU, n°4) bat Putintseva (KAZ) : 6-1, 6-4Muguruza (ESP) bat Svitolina (UKR, n°5) : 6-1, 6-2Bertens (PBS, n°9) bat Diyas (KAZ) : 6-2, 7-6 (3)Kerber (ALL, n°17) bat Giorgi : 6-2, 6-7 (4), 6-3Pavlyuchenkova (RUS, n°30) bat Ka.Pliskova (RTC, n°2) : 7-6 (4), 7-6, (3)