Aryna Sabalenka n'est pas tombée dans le piège. Après un début de saison raté (deux défaites en autant de matchs), la Biélorusse a signé sa première victoire de l'année contre Storm Sanders mais a lâché un set en route (5-7, 6-3, 6-2). Menée une manche à rien et 3-1, la numéro 2 mondiale a ensuite été proche de la perfection pour disposer assez sereinement de l'Australienne. Une petite frayeur en guise d'avertissement pour celle qui n'a jamais dépassé les 8emes de finale à Melbourne. Parmi les autres membres du top 10 en lice ce mardi, Anett Kontaveit n'a pas tremblé face à la Tchèque Katerina Siniakova (6-2, 6-3) et pourrait rapidement retrouver Danielle Collins, expéditive face à Caroline Dolehide (6-1, 6-3 en 1h06 de jeu), si les deux joueuses ne tombent pas dès le 2eme tour. Pour sa part, Iga Swiatek n'a également pas perdu de temps face à la Britannique Harriet Dart avec une nette victoire en deux sets (6-3, 6-0) et 1h12 de jeu. Au programme du jour en Australie, la Russe Anastasia Pavlyuchenkova et la Roumaine Simona Halep n'ont laissé que des miettes à respectivement Anna Bondar (6-2, 6-1) et Magdalena Frech (6-4, 6-3), alors que la Kazakhe Elena Rybakina s'en est sortie en trois manches contre sa compatriote Zarina Diyas (6-7, 7-6, 6-1).

Raducanu répond présent

Forcément attendue après son titre à l'US Open, Emma Raducanu n'a pas manqué ses débuts à Melbourne. Pour son premier match à l'Open d'Australie, la jeune Britannique a dominé Sloane Stephens en trois sets (6-0, 2-6, 6-1) et 1h45 de jeu. Parfaitement lancé après le gain de la première manche en moins de 20 minutes, la 18eme mondiale a ensuite connu des difficultés sur son service (trois breaks concédés) et l'Américaine en a pleinement profité pour recoller à un set partout. Finalement, devant le public de la Margaret Court Arena, Raducanu a su réagir pour balayer à nouveau son adversaire et signer un nouveau succès en Grand Chelem. Au 2eme tour, elle sera opposée à la Monténégrine Danka Kovinic, avant peut-être un choc contre Halep. Ça passe également pour d'autres têtes de série, telles qu'Elise Mertens, Daria Kasatkina, Tamara Zidansek et Marketa Vondrousova. La Belge, la Russe et la Tchèque s'en sont sorties en deux manches chacune, contre respectivement la Russe Vera Zvonareva (6-4, 7-5), la Suissesse Stefanie Voegele (6-3, 6-1) et l'Australienne Priscilla Hon (6-2, 6-3). De son côté, la Slovène s'est elle montré renversante contre la Néerlandaise Arantxa Rus (3-6, 6-3, 7-6).

Fernandez, Kerber et Kvitova déjà dehors

En revanche, trois têtes de série sont tombées dès le 1er tour. Finaliste à l'US Open il y a quelques mois, Leylah Fernandez a connu une grosse désillusion pour son entrée en lice à Melbourne. Face à Maddison Inglis, une Australienne qui a bénéficié d'une wild card, la jeune Canadienne n'a pas existé et s'est inclinée en deux sets (6-4, 6-2) et 1h23 de jeu. Jamais dans le coup, la 24eme mondiale est passée à côté de sa rencontre et n'a donc pas confirmer les attentes placées en elle après avoir brillé à Flushing Meadows. Ce mardi, Angelique Kerber et Petra Kvitova ont également connu la défaite pour leur entrée en lice. Dans un premier temps, la Tchèque n'a pas fait le poids face à la Roumaine Sorana Cirstea, vainqueur en deux manches (6-2, 6-2) et un peu plus d'une heure (1h11). Ce fut la première surprise du jour dans le tableau féminin, avant l'élimination prématurée de l'Allemande peu après. Opposée à l'Estonienne Kaia Kanepi, la 20eme mondiale et tête de série numéro 16 a également chuté en deux sets (6-4, 6-3) et 1h20 de jeu sans pouvoir réellement s'illustrer sur le court.