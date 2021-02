Open d'Australie (F) : Mladenovic lourdement battue par Pegula, il n'y a plus de Français à Melbourne

Il n'y a plus de Français à Melbourne ! Ce samedi, la Française Kristina Mladenovic, 52eme joueuse mondiale, a été lourdement battue, au troisième tour de l'Open d'Australie, disputé sur dur extérieur, par l'Américaine Jessica Pegula, 61eme joueuse mondiale, en deux petites manches (6-2, 6-1) et seulement 1h09 de jeu. Dans la première manche, après deux premiers jeux équilibrés, la Française a craqué la première, cédant son service blanc. Malgré une balle de débreak dans la foulée, la Tricolore n'a pas réussi à rattraper son handicap et a même manqué de se faire double-breaker sur sa mise en jeu d'après. Finalement, à 4-2, Mladenovic a de nouveau craqué et son adversaire ne s'est ensuite pas fait prier pour conclure (6-2). Dans la deuxième et dernière manche, la 52eme joueuse mondiale n'a pas remporté le moindre service. Si elle a réussi à prendre celui de son adversaire à une reprise, sur sa deuxième tentative, et malgré également une nouvelle balle à 2-1, la mieux classée des deux a été breakée quatre fois pour quatre services effectués.

Mladenovic égale son meilleur résultat à Melbourne



La dernière lorsque Pegula a alors conclu cette rencontre, sur sa deuxième balle de break synonyme de balle de match (6-1). Kristina Mladenovic n'ira donc pas plus loin dans ce premier Grand Chelem de l'année. Elle égale ainsi sa meilleure performance à Melbourne, à savoir un troisième tour, déjà atteint en 2016. De son côté, Jessica Pegula réalise déjà forcément le meilleur Open d'Australie de sa carrière, elle qui avait été stoppée d'entrée, l'an passé, pour sa toute première participation. En huitièmes de finale, l'Américaine, 61eme joueuse mondiale, affrontera l'Ukrainienne Elina Svitolina, 5eme joueuse mondiale et tête de série n°5, qui a éliminé, au troisième tour de l'Open d'Australie, la Kazakhe Yulia Putintseva, 28eme joueuse mondiale et tête de série n°26, en deux manches (6-4, 6-0) et 1h24 de jeu.



OPEN D'AUSTRALIE (Melbourne, Grand Chelem, dur extérieur, 35,5 millions de dollars)

Tenante du titre : Sofia Kenin (USA)



3eme tour

Barty (AUS, n°1) - Alexandrova (RUS, n°29)

Kontaveit (EST, n°21) - Rogers (USA)

Mertens (BEL, n°18) bat Bencic (SUI, n°11) : 6-2, 6-1

Muchova (RTC, n°25) bat K.Pliskova (RTC, n°6) : 7-5, 7-5



Vekic (CRO, n°28) bat Kanepi (EST) : 5-7, 7-6 (2), 6-4

Brady (USA, n°22) bat Juvan (SLQ, Q) : 6-1, 6-3

Pegula (USA) bat Mladenovic (FRA) : 6-2, 6-1

Svitolina (UKR, n°5) bat Putintseva (KAZ, n°26) : 6-4, 6-0



Hsieh (TAI) bat Errani (ITA, Q) : 6-4, 2-6, 7-5

Vondrousova (RTC, n°19) bat Cirstea (ROU) : 6-2, 6-4

Muguruza (ESP, n°14) bat Diyas (KAZ) : 6-1, 6-1

Osaka (JAP, n°3) bat Jabeur (TUN, n°27) : 6-3, 6-2



Sabalenka (BIE, n°7) bat Li (USA) : 6-3, 6-1

S.Williams (USA, n°10) bat Potapova (RUS) : 7-6 (5), 6-2

Swiatek (POL, n°15) bat Ferro (FRA) : 6-4, 6-3

Halep (ROU, n°2) bat Kudermetova (RUS, n°32) : 6-1, 6-3