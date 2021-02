J'aurais aimé être un peu plus précise sur plusieurs jeux. J'ai bien commencé la rencontre puis j'ai fait quelques erreurs dans ce match. Je pense que pour le reste du set, c'était l'histoire, le destin. J'étais probablement trop pressée, j'étais trop agressive. J'ai perdu un peu mon chemin, ce qui est sans aucun doute décevant. »

De son côté, Karolina Muchova s'est rappelée de ses souvenirs d'enfance à l'heure au moment d'évoquer cette victoire. «

J'ai en fait un souvenir d'ici quand j'étais enfant et que j'ai eu mon premier ordinateur portable, a déclaré Muchova en conférence de presse. J'ai mis la Rod Laver Arena en fond d'écran. Je me disais qu'un jour, ça serait top de pouvoir jouer là-bas, de le visiter ou juste de le voir en vrai. Maintenant, je viens de gagner ce quart de finale pour être dans le dernier carré, c'est incroyable. »

Pegula salue sa compatriote

On lui prédisait la victoire finale, quarante-cinq ans après celle de Mark Edmondson, le dernier représentant du pays à remporter l'Open d'Australie. Il n'en sera rien. La nuit dernière, en ouverture de cette dixième journée de compétition, Ashleigh Barty a été éliminée du tournoi par la tête de série n°25, Karolina Muchova. Dominatrice face à une Tchèque une nouvelle fois en mode diesel, l'Australienne a complètement perdu le fil du match alors qu'elle menait d'un set et un break dans la seconde manche. En conférence de presse, la n°1 mondiale a prévenu qu'elle « se remettrait directement au travail » tout en assurant « apprendre de cette défaite.L'ambiance était encore plus bon enfant dans le dernier quart de finale féminin entre les deux Américaines, Jessica Pegula et Jennifer Brady (n°22). Comme lors du match entre Barty et Muchova, celle qui a remporté le premier set, en l'occurrence Jessica Pegula, n'a pas gagné le match. Et c'est la joueuse de Pennsylvanie qui s'est finalement imposée (4-6, 6-2, 6-1). Malgré l'enjeu, cela n'a pas empêché son amie hors du circuit d'avoir une pensée pour elle sur les réseaux sociaux. « Joueuse incroyable mais meilleure personne dans la vie. Merci « Jen » de me pousser et de m'inspirer comme tu le fais. Tu es brillante. » De son côté, Brady était ravie de son match : « J'étais contente de jouer contre elle. Parfois ça va de son côté comme à Cincinnati, là c'était moi.. »