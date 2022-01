Open d'Australie (F) : Keys ne s'arrête plus !

Et de dix ! Madison Keys a remporté son dixième match de de suite ce mardi, et la voici dans le dernier carré de l'Open d'Australie ! Victorieuse du tournoi préparatoire d'Adélaïde, l'Américaine de bientôt 27 ans est en pleine forme et elle l'a encore montré en éliminant la gagnante du dernier Roland-Garros et n°4 mondiale Barbora Krejcikova, qu'elle affrontait pour la première fois.Dans le premier set, la n°51 mondiale a breaké à 3-2 sur sa sa septième occasion de la manche, et n'a ensuite pas tremblé lors des jeux suivants pour conclure. Dans le deuxième, elle a rapidement mené 3-0, puis Krejcikova est parvenue à effacer l'un de ses deux breaks de retard (1-3), mais à 4-2, Keys a de nouveau pris le service adverse pour l'emporter. Elle s'offre donc une deuxième demi-finale à Melbourne, sept ans après la première (éliminée par Serena Williams en 2015) et la cinquième au total en Grand Chelem. Cette victoire, qui vient après celles contre Sofia Kenin et Paula Badosa notamment, va lui permettre de retrouver le Top 30 (elle avait été n°7 mondiale en octobre 2016) et d'affronter pour une place en finale Ashleigh Barty (qui l'a battue deux fois sur trois) ou Jessica Pegula (0-0).